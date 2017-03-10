Что посмотреть с подростком на выходных

С подростками не всегда легко найти общий язык, да и угодить им бывает непросто, а иногда так хочется провести вечер вместе всей семьей. Dni.Ru предлагают небольшую подборку фильмов для семейного просмотра, которые могут прийтись по вкусу юным зрителям.

Фантастические твари и где они обитают

Действие фильма происходит за 70 лет до событий "Поттерианы", когда волшебник-натуралист Ньют Саламандер прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, полным волшебных существ. Этот удивительный фильм, полный тонкого юмора, красочных сцен, неожиданных сюжетных поворотов и полета фантазии, точно не оставит никого равнодушным.

Я, Робот

Действие фильма происходит в не столь далеком будущем (2035-й год), но роботы уже являются повсеместными помощниками людей. Главный герой в исполнении Уилла Смита — полицейский, питающий жгучую нелюбовь к роботам, и ему поручают расследование убийства, в котором один из них был замешан. Каждая минута фильма несет с собой зрелищные кадры, погони, трюки и спецэффекты, а сюжет держит в напряжении до самой развязки, которую невозможно предугадать.

Дом странных детей мисс Перегрин

На первый взгляд может показаться, что это очередная история о детях со сверхспособностями, но неподражаемый стиль Тима Бертона, завораживающий, безумный и чуточку жутковатый, выделяет ее из десятков подобных. И самое интересное в фильме – не сражения со злодеями и не спасение мира, а, напротив, повседневная жизнь этих особенных детей и то, как они, застряв во времени, все равно становятся взрослее, смелее и мудрее.

Кредо убийцы

Этот фильм — самостоятельная картина, которая будет понятна даже тем, кто никогда не играл в Assassin's Creed. С помощью технологий будущего Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара, живущего в Испании 15-го века. Потрясающая графика и профессиональные трюки захватывают внимание и переносят зрителей на века назад, а актерская игра главных героев в исполнении Майкла Фассбендера и Марийон Котийяр как всегда на высоте.

Люди Икс

Они – новый виток эволюции, сверхлюди, рожденные в результате уникальных генных мутаций. У каждого из них – врожденные необыкновенные способности, которые вызывают страх и ненависть обычных людей. И все же многие мутанты не только смогли спастись от преследований, но и примкнули к ученикам профессора Ксавьера, чтобы научиться использовать свои способности на благо человечества. Впрочем, не все мутанты разделяют взгляды профессора, поэтому Людям Х предстоит защищать свой шаткий мир не только от людей, но и от себе подобных.

300 спартанцев

Действие фильма основано на истории о героическом подвиге отряда спартанцев, поднявших копья против царя Персии Ксеркса. Многотысячное войско захватчиков-персов подходит к границам Греции, и навстречу им выдвигается небольшой отряд из Спарты под предводительством бесстрашного царя Леонида. Они решают во что бы то ни стало вместе победить или вместе умереть и четыря дня и четыре ночи сдерживают натиск кровожадных персов. Динамичный и зрелищный фильм, снятый в мрачной стилистике, отлично передает настроение и дух этой тяжелой битвы и держит зрителей в напряжении.

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.