Иосиф Кобзон едет в Донбасс

Иосиф Кобзон в мае отправится в Донбасс. Певец намерен выступить в Донецке и Луганске.

О своих планах Иосиф Кобзон рассказал ТАСС в пятницу, 10 марта. Он сообщил, что выступит в Донецке и Луганске, где состоится песенный фестиваль.

Кобзон нередко дает концерты в зонах военных действий. Приезжая в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, он посещает детские сады и школы. Исключением не станет и этот визит.

Напомним, что из-за позиции по Украине Кобзон в 2014 году лишился права на въезд в эту страну, а заодно и в Латвию. В 2015-м певец оказался в черном списке Евросоюза.

Тогда же Кобзону было присвоено звание Героя Донецкой народной республики. Летом 2016 года артист стал ее гражданином, получив соответствующий паспорт.

В последние месяцы российские знаменитости часто посещают ДНР и ЛНР. В середине февраля стало известно, что писатель Захар Прилепин сформировал собственный батальон и отправился воевать в Донбасс.