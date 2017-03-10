Иосиф Кобзон едет в Донбасс
О своих планах Иосиф Кобзон рассказал ТАСС в пятницу, 10 марта. Он сообщил, что выступит в Донецке и Луганске, где состоится песенный фестиваль.
Кобзон нередко дает концерты в зонах военных действий. Приезжая в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, он посещает детские сады и школы. Исключением не станет и этот визит.
Напомним, что из-за позиции по Украине Кобзон в 2014 году лишился права на въезд в эту страну, а заодно и в Латвию. В 2015-м певец оказался в черном списке Евросоюза.
Тогда же Кобзону было присвоено звание Героя Донецкой народной республики. Летом 2016 года артист стал ее гражданином, получив соответствующий паспорт.
В последние месяцы российские знаменитости часто посещают ДНР и ЛНР. В середине февраля стало известно, что писатель Захар Прилепин сформировал собственный батальон и отправился воевать в Донбасс.
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