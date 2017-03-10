Ученые: Писательница Джейн Остин отравилась мышьяком

Поклонников английской литературы ошарашила неожиданная новость из... XIX века. Выяснилось, что "первая леди" английской литературы могла умереть не своей смертью.

Джейн Остин скончалась на 42-м году жизни. Писательница приехала в Уинчестер, чтобы пройти лечение от болезни Аддисона. Историки полагали, что эндокринное заболевание за считаные месяцы убило женщину.

Но автор "Гордости и предубеждения" могла умереть вовсе не от тяжелого недуга, а от отравления мышьяком. Как передает BBC News, к такому выводу пришли английские литературоведы. Исследовав три пары очков Остин, которые хранились в Британской библиотеке, они отметили, что в последние годы жизни здоровье писательницы резко ухудшилось.

Проверив линзы очков при помощи диоптриметра, ученые убедились, что Джейн, скорее всего, страдала катарактой, которая в ее возрасте не могла возникнуть на пустом месте. "Есть предположение, что она случайно могла отравиться таким тяжелым металлом, как мышьяк. Ведь отравление мышьяком может вызывать катаракту", – заявила куратор библиотеки Сандра Таппен.

Литературоведы также отметили, что Остин могла отравиться лекарствами, которые в то время часто делали на основе яда. Известно, что Джейн с юных лет страдала ревматизмом.