Главные события Москвы с 10 по 16 марта 2017 года

Солнце идет в атаку, а снег безнадежно отступает и сдает позиции. А это значит, что самое время наращивать свою активность, пробовать новое и познавать непознанное. Dni.Ru рассказывают о самых интересных культурных событиях предстоящих семи дней.

10 марта, пятница

В Московском музее современного искусства на Тверском бульваре в рамках X Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии 2017" откроет свои двери выставка Given & Stolen ("Подаренное и Украденное") культового русского рок-фотографа Игоря Верещагина, который эксклюзивно снимал таких абсолютных звезд мировой величины, как The Rolling Stones, Игги Поп, Элис Купер, Пол Маккартни и Роберт Плант. Его фотографии появлялись во всевозможных отечественных и западных журналах, использовались для оформлении плакатов и обложек альбомов таких музыкантов и групп, как "Чайф", Гарик Сукачев, "Сплин", "Би-2" и других .В экспозицию войдет более ста работ в жанрах "стрит-фотография" и "рок-фотография".

"Если я снимаю и меня не замечают – это значит, что я ворую чей-то образ, а если смотрят, видят, что я фотографирую – значит, мне его дарят. У меня есть такой снимок: в метро сидят три старушки, спят. И между ними сидит мой внук, который смотрит прямо в глаза. Получается и подаренное, и украденное, и given, и stolen", – раскрыл суть названия выставки Игорь Верещагин.





В Крокус Сити Холле выступит легендарная отечественная рок-группа "Машина времени", которая исполнит самые популярные песни из своего плодотворного многолетнего творчества. Коллективу исполняется в этом году, представить страшно, 48 лет. Но при этом "машинисты" - это не те люди, кто когда-то написал хиты, и после этого десятилетия колесит по городам со старыми песнями. Бодрые ветераны рок-сцены планомерно выпускают альбомы, причем очень и очень достойные. В прошлом году увидела свет очень сильная пластинка "Вы".

11 марта, суббота

Театр Наталии Сац представит спектакль "Моцарт и Сальери"/"Мотя и Савелий", где будут объединены две камерные оперы – серьезная классическая и комическая современная, серьезная и комическая. "В нашем спектакле зрители сначала услышат классическую интерпретацию пушкинского сюжета, а потом еще раз взглянут на ту же историю, но с совершенно иной точки зрения: с позиции артистов, которые хотели бы сыграть Моцарта и Сальери, хотели бы быть гениями, но они всего лишь артисты, и им остается только цитировать великих", – рассказывает режиссер Валерий Меркулов.

В 75-м павильоне ВДНХ состоится "Cемейный Бал #ВЕСНА". Гостей мероприятия будет ждать классическая музыка в живом исполнении, а также квесты и мастер-классы. Дресс-код прост: вечерние платья для дам, строгие костюмы и смокинги для мужчин. Участников бала ожидают оперные произведения в исполнении симфонического оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской и артистов театра "Геликон-Опера", обучение классическому бальному танцу, детские мастер-классы по рукоделию и кулинарии, квест-рум. Специальные гости – звезды российского кино, театра и эстрады, в числе которых Тереза Дурова, Марина Зудина, Татьяна Лютаева и многие другие.





В клубе Stadium пройдет "РокФECТ", который соберет светил отечественные рок-сцены, а также представит публике свежие имена. Десятки молодых и перспективных групп смогут заявить о себе на большой сцене, и, быть может, именно это выступление станет для них трамплином в карьере. В числе участников фестиваля группы Кипелов, Эпидемия и Нуки. Также состоится презентация туровой версии рок-мюзикла "TODD".

12 марта, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет симфонический рок-концерт "Rockestra live", где современные рок-хиты будут исполнены симфоническим составом музыкантов. Зрителей помимо музыки ждет световое шоу, танцы и интерактивы. На концерте прозвучат композиции таких групп, как System of a down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Korn, Linkin Park и многих других.





В клубе RED свой День рождения отметит группа The MATRIXX Глеба Самойлова, которой исполняется 7 лет с момента основания. Группа за это время выпустила 5 студийных альбомов, а осенью этого года ожидается уже шестой. Программа праздничного концерта пока не разглашается, однако известно, что на концерте будут исполняться известные песни легендарной группы "Агата Кристи". Не исключено, что удастся услышать и что-то из новинок.

13 марта, понедельник

В Крокус Сити Холле отгремит "Моцарт. Рок-опера": золотой состав труппы популярного шоу исполнит лучшие музыкальные номера из французского рок-мюзикла. Мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" увидел свет в Париже в сентябре 2009 года и вскоре получил невероятную популярность. "Mozart. L'opera Rock. Le Concert" представляет собой избранные музыкальные номера из это мюзикла. И, невзирая на формат в виде концерта, организаторы обещают, что постановка будет не менее зрелищной, чем полная драматическая версия. В концерте будет задействовано около 100 человек, будут использованы яркие костюмы. Зрителей ждет трогающая нутро музыка, великолепные голоса и актерская игра.





В Государственном Кремлевском Дворце состоится второй концерт из цикла "Посвящение великим бардам XX века. Песни наших классиков". На этот раз гостей ждут произведения незабвенного поэта, музыканта и актера – Владимира Высоцкого. Его песни исполнят Александр Городницкий, Илья Резник, Владимир Кристовский (UMA2RMAN), Сергей Шакуров, Дмитрий Дюжев, Диана Гурцкая, Алла Рид, Александр Добронравов, Театр-студия "Непоседы" и другие артисты. Зрителей ждет наполненная эмоциями концертная программа, рассказывающая историю российской эстрады.

14 марта, вторник

В Крокус Сити Холле покажут яркое и успешное музыкально-хореографическое зрелище "Легенды Грузии", которое рассказывает о истории этой страны, ее легендах и народе, о любви к Родине, о храбрости и добре, о военных победах и о любви и уважении к женщине. Французская Le Figaro так оценило представление: "Это зрелище, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни!". А New York Post отметила, что каждый концерт шоу "Легенды Грузии" – это истинный праздник для глаз и ушей зрителей. В шоу переплетаются сюжеты из национальной истории Грузии и Кавказа, они визуализируются с использованием ультрасовременных технологий, талантливо воплощается в танцах, музыке и песнях, потрясающих костюмах, декорациях, с отличным светом и звуком.

В клубе "16 Тонн" выступит "Маша Мария", сольный проект Маши Мельниковой, экс-вокалистки московской инди-группы Coockoo. Ее самостоятельное творчество очень женственное и личное, а каждая песня похожа на историю из жизни, которую обычно рассказывают подружкам на кухне после нескольких бокалов вина. По сути данный концерт станет первым большим сольником нового проекта.





15 марта, среда

В клубе "16 тонн" состоится концерт необычной группы Lucidvox, состоящей из четырех молодых девушек, играющих специфичную, погружающую в транс музыку. Этим вечером коллектив презентует свой новый альбом, которых, по мнению создателей, стал более серьезным. Для поклонников – это отличный шанс услышать любимую группу живьем, для меломанов – познакомиться с творчеством девушек.





16 марта, четверг

В Крокус Сити Холле пройдет Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Гости смогут услышать лучшие хиты в исполнении любимых звезд. Среди артистов, которые выйдут на сцену: Елка, Нюша, Елена Темникова, Анита Цой, Слава, группы "ВИА Гра", "Серебро", "Винтаж", "Бандэрос", "Градусы" и многие другие. Ведущими церемонии станут Тимур Родригез и Златослава, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, а также Митя Фомин и Анита Цой. Организаторы концерта пообещали, что вечер украсят зарубежные гости, чьи имена держатся пока в секрете, а также мероприятие обойдется без стандартного формата премий, когда выступления разбавляются длинными паузами с формальными речами – все будет максимально плотно и насыщенно.





В Yotaspace выступит Александр Пушной, который презентует свои новые песни. Квнщик, ведущий известных развлекательных телепередач уже давно доказал, что он может не только смешно шутить, но и разжигать рок-пожар в сердцах слушателей. Узнать, чем артист порадует своих поклонников на этот раз, можно будет, придя на концерт.

В Авиапарке в рамках программы Urban Mood Михаил Батин – создатель и президент Фонда поддержки научных исследований "Наука за продление жизни" – прочитает бесплатную лекцию о технологиях и общественных изменениях в этой области. Автор научно-популярных книг "Лекарства от старости", "Научные тренды продления жизни", "Футурология" даст советы о том, как победить старение, опираясь на научные методы.

На киноэкраны выходит фильм "Сплит", рассказывающий историю Кевина, человека, в голове которого параллельно существует не менее двадцати трех личностей, и далеко не все из них милы и прекрасны.