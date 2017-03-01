Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов

Бывший совладелец "Уралкалия", миллиардер Дмитрий Рыболовлев попал впросак. Бизнесмен потерял огромную сумму из-за недобросовестного швейцарца.

Рыболовлев продал несколько картин на аукционе Christie's. По данным портала Bloomberg, эта продажа – не очень-то выгодный ход. В общей сложности коллекционер потерял более 120 миллионов долларов.

В число проданных вошли полотна Гогена, Пикассо и Магритта. Так, картина Пикассо "Флейтист и обнаженная женщина" была приобретена Рыболовлевым около шести лет назад за 35 миллионов долларов. С молотка аукциона полотно ушло всего лишь за 5,7 миллиона.

За легендарное полотно Рене Магритта "Область Арнхейм" Рыболовлев в свое время отдал 43,5 миллиона, но на минувшем аукционе и она ушла по смешной цене – за 12,7 миллиона долларов. Что до статуи "Поцелуй" авторства Огюста Родена, то желающих ее приобрести не нашлось. К слову, за статую несколько лет назад миллиардер заплатил более 10 миллионов рублей.

В сложившейся ситуации Дмитрий обвинил арт-дилера Ива Бувье, через которого были приобретены все вышеупомянутые шедевры искусства. По мнению Рыболовлева, хитрый швейцарец попросту продавал полотна по завышенному ценнику, кладя всю "нелегальную" разницу в свой карман.

Как сообщает "Рамблер.Новости", Рыболовлев был убежден, что вносит все суммы на счета владельцев полотен, однако в последнее время выяснилось, что все сделки по продаже – дело рук конкретно Бувье.

В общей сложности Рыболовлев инвестировал в свою частную коллекцию порядка двух миллиардов долларов. Конечно, не все полотна были приобретены через Ива Бувье, но, скорее всего, российский миллиардер понесет еще немало убытков из-за явного обмана.