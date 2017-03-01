Самые ожидаемые фильмы марта
"Логан" (режиссер Джеймс Мэнголд)
Соскучились по Росомахе и киновселенной Marvel? У вас есть возможность насладиться экранизацией старых добрых комиксов "Старик Логан" и "Смерть Росомахи" с харизматичным Хью Джекманом. Кроме того, зрителей ждет настоящий сюрприз – возвращение мутанта Калибана, в роли которого выступил Стивен Мерчант.
Премьера: 2 марта.
"Конг: Остров черепа" (режиссер Джордан Вот-Робертс)
Еще один подарок для истинных любителей приключений – боевик Вот-Робертса из серии фильмов "Годзилла-Конг". Готовы отправиться в путешествие к острову, населенному более чем странными существами? Том Хиддлстон вам в этом поможет.
Премьера: 9 марта.
"Красавица и чудовище" (режиссер Билл Кондон)
Кинокомпании Walt Disney Animation Studios и Mandeville Films, кажется, подарили нам новый шедевр. Едва ли не 30-я по счету экранизация одноименной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон обещает стать не менее успешной, нежели мультфильм Disney 1991 года. И да, в роли красавицы Белль выступит сама Эмма Уотсон.
Премьера: 16 марта.
"Скрытые фигуры" (режиссер Тед Мелфи)
Драматический фильм Теда Мелфи уже заработал в американском кинопрокате более 160 миллионов долларов. Группа афроамериканок проводит для НАСА серию математических вычислений. Действительно ли дискриминация по расовому и гендерному признакам позади? Судя по описанным в фильме событиям – нет.
Премьера: 16 марта.
"Живое" (режиссер Даниэль Эспиноса)
Тема завоевания космоса этой весной актуальна как никогда! Фантастический триллер о самой настоящей экспедиции на Марс захватит вас с первой минуты просмотра. Название в данном случае говорит само за себя – герои фильма и правда обнаружат жизнь на другой планете.
Премьера: 23 марта.
"Скрижали судьбы" (режиссер Джим Шеридан)
Хорошие новости для любителей драматических лент. Долгожданная экранизация "Скрижалей судьбы" Себастьяна Барри наконец-то выходит в прокат. Пациентка психиатрической клиники Розанна находится на лечении так долго, что медики давно позабыли причину ее госпитализации. Но все меняется, когда главный врач клиники находит дневник Розанны.
Премьера: 23 марта.
"Босс-Молокосос" (режиссер Том МакГрат)
Иногда насладиться легким мультфильмом стоит не только детям, но и их уставшим родителям. "Босс-молокосос" – захватывающая и искрометная комедия о приключениях подростка и его необычного брата. Более чем необычного брата! Которого, к слову, озвучил сам Федор Бондарчук.
Премьера: 23 марта.
"Манчестер у моря" (режиссер Кеннет Лонерган)
Премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и за лучшую мужскую роль, "Золотой глобус" и BAFTA – все это про новую драму неподражаемого режиссера Кеннета Лонергана. Поиск самого себя через налаживание взаимоотношений с трудным подростком – классический сюжет. Но будьте уверены, "Манчестер у моря" – ни на что не похожий фильм. Который точно надолго останется в памяти.
Премьера: 23 марта.
Наследник певицы дал повод для слухов о новом романе
Гонщица призналась в использовании поддельного больничного
Актриса прокомментировала шумиху вокруг шоу "Минута славы"
Эксперты предсказывают Украине страшную катастрофу из-за блокады Донбасса