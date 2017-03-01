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Самые ожидаемые фильмы марта

Эмма Уотсон. Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Первый день долгожданной весны в разгаре! Самое время отправиться на прогулку до ближайшего кинотеатра. Оскароносная драматическая картина, фильм ужасов или легкий мультфильм? Dni.Ru представляют подборку самых ярких премьер наступившего марта.

Продолжение: За что фильм о геях получил "Оскар"
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"Логан" (режиссер Джеймс Мэнголд)

Соскучились по Росомахе и киновселенной Marvel? У вас есть возможность насладиться экранизацией старых добрых комиксов "Старик Логан" и "Смерть Росомахи" с харизматичным Хью Джекманом. Кроме того, зрителей ждет настоящий сюрприз – возвращение мутанта Калибана, в роли которого выступил Стивен Мерчант.

Премьера: 2 марта.

"Конг: Остров черепа" (режиссер Джордан Вот-Робертс)

Еще один подарок для истинных любителей приключений – боевик Вот-Робертса из серии фильмов "Годзилла-Конг". Готовы отправиться в путешествие к острову, населенному более чем странными существами? Том Хиддлстон вам в этом поможет.

Премьера: 9 марта.

"Красавица и чудовище" (режиссер Билл Кондон)

Кинокомпании Walt Disney Animation Studios и Mandeville Films, кажется, подарили нам новый шедевр. Едва ли не 30-я по счету экранизация одноименной сказки  Жанны-Мари Лепренс де Бомон обещает стать не менее успешной, нежели мультфильм Disney 1991 года. И да, в роли красавицы Белль выступит сама Эмма Уотсон.

Премьера: 16 марта.

"Скрытые фигуры" (режиссер Тед Мелфи)

Драматический фильм Теда Мелфи уже заработал в американском кинопрокате более 160 миллионов долларов. Группа афроамериканок проводит для НАСА серию математических вычислений. Действительно ли дискриминация по расовому и гендерному признакам позади? Судя по описанным в фильме событиям – нет.

Премьера: 16 марта.

"Живое" (режиссер Даниэль Эспиноса)

Тема завоевания космоса этой весной актуальна как никогда!  Фантастический триллер о самой настоящей экспедиции на Марс захватит вас с первой минуты просмотра. Название в данном случае говорит само за себя – герои фильма и правда обнаружат жизнь на другой планете.

Премьера: 23 марта.

"Скрижали судьбы" (режиссер Джим Шеридан)

Хорошие новости для любителей драматических лент. Долгожданная экранизация "Скрижалей судьбы" Себастьяна Барри наконец-то выходит в прокат. Пациентка психиатрической клиники Розанна находится на лечении так долго, что медики давно позабыли причину ее госпитализации. Но все меняется, когда главный врач клиники находит дневник Розанны.

Премьера: 23 марта.

"Босс-Молокосос" (режиссер Том МакГрат)

Иногда насладиться легким мультфильмом стоит не только детям, но и их уставшим родителям. "Босс-молокосос" – захватывающая и искрометная комедия о приключениях подростка и его необычного брата. Более чем необычного брата! Которого, к слову, озвучил сам Федор Бондарчук.

Премьера: 23 марта.

"Манчестер у моря" (режиссер Кеннет Лонерган)

Премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и за лучшую мужскую роль, "Золотой глобус" и BAFTA – все это про новую драму неподражаемого режиссера Кеннета Лонергана. Поиск самого себя через налаживание взаимоотношений с трудным подростком – классический сюжет. Но будьте уверены, "Манчестер у моря" – ни на что не похожий фильм. Который точно надолго останется в памяти.

Премьера: 23 марта.

Автор: Андрей Петрунян1 марта 2017, 13:12

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