Самые ожидаемые фильмы марта

Первый день долгожданной весны в разгаре! Самое время отправиться на прогулку до ближайшего кинотеатра. Оскароносная драматическая картина, фильм ужасов или легкий мультфильм? Dni.Ru представляют подборку самых ярких премьер наступившего марта.

"Логан" (режиссер Джеймс Мэнголд)

Соскучились по Росомахе и киновселенной Marvel? У вас есть возможность насладиться экранизацией старых добрых комиксов "Старик Логан" и "Смерть Росомахи" с харизматичным Хью Джекманом. Кроме того, зрителей ждет настоящий сюрприз – возвращение мутанта Калибана, в роли которого выступил Стивен Мерчант.

Премьера: 2 марта.

"Конг: Остров черепа" (режиссер Джордан Вот-Робертс)

Еще один подарок для истинных любителей приключений – боевик Вот-Робертса из серии фильмов "Годзилла-Конг". Готовы отправиться в путешествие к острову, населенному более чем странными существами? Том Хиддлстон вам в этом поможет.

Премьера: 9 марта.

"Красавица и чудовище" (режиссер Билл Кондон)

Кинокомпании Walt Disney Animation Studios и Mandeville Films, кажется, подарили нам новый шедевр. Едва ли не 30-я по счету экранизация одноименной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон обещает стать не менее успешной, нежели мультфильм Disney 1991 года. И да, в роли красавицы Белль выступит сама Эмма Уотсон.

Премьера: 16 марта.

"Скрытые фигуры" (режиссер Тед Мелфи)

Драматический фильм Теда Мелфи уже заработал в американском кинопрокате более 160 миллионов долларов. Группа афроамериканок проводит для НАСА серию математических вычислений. Действительно ли дискриминация по расовому и гендерному признакам позади? Судя по описанным в фильме событиям – нет.

Премьера: 16 марта.

"Живое" (режиссер Даниэль Эспиноса)

Тема завоевания космоса этой весной актуальна как никогда! Фантастический триллер о самой настоящей экспедиции на Марс захватит вас с первой минуты просмотра. Название в данном случае говорит само за себя – герои фильма и правда обнаружат жизнь на другой планете.

Премьера: 23 марта.

"Скрижали судьбы" (режиссер Джим Шеридан)

Хорошие новости для любителей драматических лент. Долгожданная экранизация "Скрижалей судьбы" Себастьяна Барри наконец-то выходит в прокат. Пациентка психиатрической клиники Розанна находится на лечении так долго, что медики давно позабыли причину ее госпитализации. Но все меняется, когда главный врач клиники находит дневник Розанны.

Премьера: 23 марта.

"Босс-Молокосос" (режиссер Том МакГрат)

Иногда насладиться легким мультфильмом стоит не только детям, но и их уставшим родителям. "Босс-молокосос" – захватывающая и искрометная комедия о приключениях подростка и его необычного брата. Более чем необычного брата! Которого, к слову, озвучил сам Федор Бондарчук.

Премьера: 23 марта.

"Манчестер у моря" (режиссер Кеннет Лонерган)

Премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и за лучшую мужскую роль, "Золотой глобус" и BAFTA – все это про новую драму неподражаемого режиссера Кеннета Лонергана. Поиск самого себя через налаживание взаимоотношений с трудным подростком – классический сюжет. Но будьте уверены, "Манчестер у моря" – ни на что не похожий фильм. Который точно надолго останется в памяти.

Премьера: 23 марта.