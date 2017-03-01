Народная артистка Евдокимова попала в больницу

В Москве госпитализирована Алевтина Евдокимова. У 77-летней актрисы театра и кино выявили целый ряд серьезных заболеваний.

Как сообщает Life.ru, артистка поступила в больницу с жалобами на сильные боли. По результатам обследования врачи поставили Алевтине Николаевне сразу несколько диагнозов. Она проходит курс лечения в стационаре.

Евдокимова окончила актерский факультет ВГИКа в 1963 году и поступила в труппу Малого театра, где служит по сей день. Шесть лет появлялась на подмостках Московского драматического театра "Сфера", но основным местом службы всегда считала Малый. На театральной сцене отыграла в 62 спектаклях.

На счету Евдокимовой более 40 работ в фильмах и сериалах. "Глухарь-2", "Мосгаз", "Палач", "Марш Турецкого" – ее можно увидеть почти во всех культовых детективных картинах. Примечательно, что актрисе удаются самые разные роли – от эпизодических до ведущих.