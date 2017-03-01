Cамые кошачьи места на планете

В первый день весны во всем мире отмечается Международный день кошек. Интернет и социальные сети пестрят множеством картинок и фотографий с котиками, и едва ли найдется кто-то к ним равнодушный. Коты умиляют всех. Если вы в будущем хотите стать автором самых популярных снимков, побить все рекорды просмотров и лайков в инстаграме и фейсбуке, или просто оказаться в окружении этих усатых-полосатых, то мы предлагаем подборку мест, где кошки в буквальном смысле захватили земли, острова и города, став главными местными достопримечательностями.

ОСТРОВ ТАСИРО, ЯПОНИЯ

В Тихом океане существует целый остров, населенный кошками. Называется он Тасиро. Здесь популяция кошачьего населения превышает численность человеческого в десятки раз. Животные оказались в этих краях неспроста. Еще в древние времена, японцы разводили на Тасиро тутового шелкопряда. И чтобы грызуны не поедали червячков и не мешали производству шелка, местные жители стали заводить четвероногих помощников, способных истреблять вредителей. Со временем кошки расплодились и буквально оккупировали остров. А местные жидели даже возвели храм кошек в центре Тасиро.

Благодаря кошкам некогда неизвестный остров обрел популярность среди туристов. Это настоящий рай для кошатников, зверьки тут повсюду, они очень доброжелательны, особенно если их угостить каким-нибудь лакомством. Ну а если вы захотите остаться в кошачьем царстве на несколько дней, то на острове открыта необычная кото-гостиница. Очевидно, что ввоз собак на остров запрещен.

КАЛКАН, АНТАЛЬЯ, ТУРЦИЯ

На средиземноморском побережье, в двух часах езды от Даламана расположен старый рыбацкий городок Каталан, его также часто называют "другая Турция". Это место не избаловано массовым туризмом, поэтому у гостей этого места есть прекрасная возможность отдохнуть в спокойствии и тишине.

Этот городок известен своими традиционными белоснежными домами, узкими улочками и террасами с ярко цветущими бугенвиллеями. Однако местной достопримечательностью является не только красота и чистота природы, но и бесчисленное количество кошек, разгуливающих повсюду. Вы можете встретить их в мечети, в магазинах, в баре и на пляже. Четвероногие бродяги выглядят довольно счастливыми и дружелюбными, поэтому с радостью позируют для фотографий любителей кошек.

ПЛОЩАДЬ ТОРРЕ-АРДЖЕНТИНА, РИМ, ИТАЛИЯ

Торре-Арджентина в Риме представляет собой площадь с античными останками древних храмов и колонн. В древнеримские времена этот район считался довольно престижным для проживания. Сегодня это колоритное место – не только историческое наследие Рима, но и популярная среди туристов достопримечательность. Оказавшись здесь вряд ли кто-то сможет сдержать улыбку умиления. Дело в том, что теперь жителями этого "престижного района" являются котики. Это настоящее царство котов, где грациозные животные свободно разгуливают по величественным древним развалинам и чувствуют себя здесь хозяевами. Ларго-ди-Торре-Аргентина считается приютом под открытым небом: за местными кошками ведется тщательный уход, все животные стерилизованы и здоровы. Заботливые волонтеры знают каждую кошку по имени.

Каждый желающий может не только сфотографироваться с воспитанниками приюта, но и сделать пожертвования в фонд или приобрести какой-нибудь сувенир, прибыль с которого пойдет также на корм и содержание зверьков. Ну а если уж очень понравится какой-нибудь римский Васька, то при желании его можно "усыновить".

ХОУТОНГ, ТАЙВАНЬ

Небольшой шахтерский городок Хоутонг, расположенный на Тайване, кошки буквально спасли от запустения. Эти четвероногие, просто прогуливаясь и мурлыкая, оживили деревушку и привлекли сюда множество туристов. Местные жители всячески вызывали интерес людей к этому месту, создавая всевозможные декорации, необычные аттракционы и выкладывая фотографии кошек.

Они даже построили специальную эстакаду, по которой животные могут переходить железную дорогу. Результаты не заставили себя долго ждать и в Хоутонг направились тысячи путешественников и фотографов. Сегодня на улицах этого городка живет более сотни котов самых разных пород.

ДОМ-МУЗЕЙ ХЕМИНГУЭЯ, КИ-УЭСТ, США

На острове Ки-Уэст, расположенном на самом юге США, находится дом-музей великого писателя Эрнеста Хеменгуэя. Кто бы мог подумать, что этот любитель приключений мог оказаться столь заботливым хозяином целого семейства котиков. Первым четвероногим обитателем дома Хеменгуэйя стал котенок Сноубол (Снежок), которого писателю привез его друг. Снежок был весьма необычным котом, у него на каждой лапке было по одному лишнему пальцу. С тех самых пор в этом доме обитает более полсотни шестипалых, а то и семипалых кошек, признанных национальным достояние Флориды.

Хеменгуэй испытывал необъяснимую привязанность к этим созданиям. Он ввел традицию называть питомцев именами великих людей. Так что, прогуливаясь по музею, вы можете встретить пушистую красавицу Одри Хепберн, покормить полосатого Гари Трумена, погладить трехцветную Гертруду Стайн, сфотографироваться с Пабло Пикассо или полюбоваться на свернувшуюся на постели Софи Лорен.