Куда отправиться в день всех влюбленных

До дня всех влюбленных остаются считанные дни, а это значит, что пришло время задуматься – где его провести. Где встретить день святого Валентина так называемым одиночкам? Газета The Independent назвала 11 самых "сексуальных" городов мира.

Во главе списка, разумеется, оказалась столица всех самых ярких мировых карнавалов – Рио-де-Жанейро. Как утверждает издание, именно здесь, в самом сердце Бразилии, проживают самые красивые люди в мире. Из-за жаркого климата наряды женщин откровенны как никогда, а атмосфера вечного праздника только располагает к легкому флирту и новым знакомствам.

Не меньшей популярностью среди одиноких людей пользуется и американский Бостон. Как пишет Lenta.ru, помимо того, что местные жители очень любят общаться – более 70 % из них не состоят в браке.

Ну а Буэнос-Айрес оказался в почетном списке благодаря легендарному аргентинскому танго. Именно здесь вы найдете лучшие школы по танцам, а также сможете воочию понаблюдать за лучшими танцорами мира. Танго издавна признан одним из самых страстных и чувственных танцев. Еще не встретили свою половину? Быть может, вы встретите ее в Аргентине?

В рейтинг самых сексуальных городов также попали колумбийский Медельин, Ченду на северо-западе Китая, а также Вена, Сидней, Мадрид и Монако. На удивление, "город влюбленных" Париж не попал в список. Все потому, что столица Франции скорее является символом вечной любви и романтики, что несколько противоречит так называемому секс-туризму.