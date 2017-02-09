Куда отправиться в день всех влюбленных
Во главе списка, разумеется, оказалась столица всех самых ярких мировых карнавалов – Рио-де-Жанейро. Как утверждает издание, именно здесь, в самом сердце Бразилии, проживают самые красивые люди в мире. Из-за жаркого климата наряды женщин откровенны как никогда, а атмосфера вечного праздника только располагает к легкому флирту и новым знакомствам.
Не меньшей популярностью среди одиноких людей пользуется и американский Бостон. Как пишет Lenta.ru, помимо того, что местные жители очень любят общаться – более 70 % из них не состоят в браке.
Ну а Буэнос-Айрес оказался в почетном списке благодаря легендарному аргентинскому танго. Именно здесь вы найдете лучшие школы по танцам, а также сможете воочию понаблюдать за лучшими танцорами мира. Танго издавна признан одним из самых страстных и чувственных танцев. Еще не встретили свою половину? Быть может, вы встретите ее в Аргентине?
В рейтинг самых сексуальных городов также попали колумбийский Медельин, Ченду на северо-западе Китая, а также Вена, Сидней, Мадрид и Монако. На удивление, "город влюбленных" Париж не попал в список. Все потому, что столица Франции скорее является символом вечной любви и романтики, что несколько противоречит так называемому секс-туризму.
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