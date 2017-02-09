Марокко: королевство сказочной красоты

Современное Марокко – яркое экзотическое королевство, построенное на смешении мавританской, арабской, берберской и европейской культурных традиций. Всю свою историю располагалось оно на пересечении торговых путей Европы, Азии и Африки. Впитывая искусство, живопись, ремесла своих соседей, марокканцы создали на их основе свою собственную уникальную игру форм и цвета, – мозаику и керамику, роспись и архитектуру.

Марракеш

В некоторых частях мира Марокко более известно под именем своего главного торгового города – Марракеш. И не удивительно, ведь Марракеш – настоящее лицо страны. На его рынки плывут товары со всех уголков Магриба: это и аргановое масло из ремесленных фабрик из-под Агадира и косметическая глина Гассул из каменоломен Атласских гор, и самая ароматная в мире мята с ближайших огородов, и мандарины со всех рощ Марокко.

Да, главное в Марракеше – это рынок. Его непомерные размеры и хаотичное расположение переулков и торговых рядов до сих пор не позволяют создать подробную карту этой части города. Вся территория условно поделена на кварталы. В "керамическом" квартале на витринах красуются пузатые кувшины, расписные тажины и посуда. С задних дворов слышны звуки молоточков, раскалывающих глину, – это мастера вырезают заготовки для мозаики, из которой будут выложены пол, стены или лестницы марокканского риада. Местные мастера говорят, что для установки фонтана в обычном внутреннем дворе, например, потребуется до 5000 кусочков размером не более 3 на 3 см. Весь этот "пазл" складывается из самых разных по форме частей: треугольников, елочек, затейливых завитушек.

Площади магазинов "металлического" квартала заняты коваными лампами с разноцветными стеклами и вставками из верблюжьей кожи, остроносыми чайниками и кухонными столиками. "Кожаный" квартал легче всего найти по запаху. Его сердце – дубильные мастерские. Для выделки сырья здесь используют, как и 2 тысячи лет назад, птичий помет, а шкуры развешивают на стенах и крышах соседних домов. Чтобы турист не сомлел от ароматов, на входе ему вручают пучок мяты и крайне не рекомендуют поднимать от него нос на протяжении всей экскурсии.

Самая большая площадь старого города – Джемма-Эль-Фна. Раньше здесь торговали рабами и казнили людей, а сейчас трудятся заклинатели змей, нарядные водоносы и торговцы традиционными снадобьями (копытами, рогами горных козлов, порошками из сушеных шкур). Такие экзотические персонажи быстро обрастают "свитой": вокруг них толпятся туристы с фотоаппаратами, к которым в свою очередь пристают "кассиры", настойчиво требующие денег за каждое сделанное фото.



Недалеко от площади высится мечеть Кутубия. У нее самый выдающийся в городе минарет и лестница такой ширины, что муэдзин может въезжать по ней на лошади. Также интересен дворец Бахия, который строился 7 лет по заказу визиря Сиди Мусса для одной из своих 24 жен.

Если толпа и зной стали слишком утомительными, можно отправиться в тихие и тенистые Сады Мажорель. Вилла и ботанический сад получили имя французского художника-ботаника Жака Мажореля, который построил их в 20-х годах XX века. Жак был страстным любителем растений, финансировал экспедиции и собрал богатую коллекцию флоры со всего мира. В 1980 году виллу купил дизайнер Ив Сен-Лоран.

Касабланка

Касабланка – самый современный из марокканских городов. Здесь реже, чем в других районах, носят традиционные остроносые бабуши (вид марокканской обуви) и просиживают дни напролет джелабы в прокуренных кафе. Горожане, как европейцы, надевают деловые костюмы, пьют кофе на ходу, спеша в офисы из стекла и бетона. Именно в этом городе находятся самый большой воздушный и морской порты в стране.

Главная достопримечательность Белого города (так переводится Касабланка) это мечеть Хасана II с самым высоким в мире минаретом. Удивительно, но построил ее не мусульманин, француз Мишель Пинсо. Вдохновившись фразой из Корана "Трон Аллаха находится на воде", архитектор спроектировал здание так, что часть его стоит над океаном. На территории могут молиться более 100 000 прихожан. Кроме размеров мечеть может похвастаться удивительной для мусульманской святыни технической оснащенностью. У здания раздвигается крыша, подогреваются полы, а специальная аппаратура может запускать в небо в сторону Мекки мощный лазерный луч.

Есть в Касабланке и небольшой старый город, где продается все необходимое для жизни: от тачек и традиционных свадебных нарядов до спутниковых тарелок, китайских кед и пластиковых тазов. Цены на товары определяются исходя не из рыночной стоимости, а погоды, внешнего вида покупателя и настроения продавца. Для марокканца рынок – это место, куда приходят, чтобы общаться и жить, а не только получать прибыль от торговли.

Эс-Сувейра

Это город-открытка, представляющий для туристического сообщества идиллический Марокко. Чистые аккуратные улочки, белые глиняные стены, будто светящиеся на ярком солнце, и ярко-синие двери в форме переломленной подковы, – это хочется и фотографировать, и рисовать.

На некоторых улицах старого города цвет стен определить невозможно: так все пестрит коврами. Отовсюду свисают оранжевые и белые, ворсистые и гладкие полотна из овечьей и верблюжьей шерсти с крупным рисунком и аскетичным орнаментом, рассказывающем об истории рода ткача.



В городе можно найти несколько десятков художественных галерей и музыкальных магазинов. Во многом это наследие культуры хиппи. В 60-е годы в Эс-Сувейру приезжал Джимми Хендрикс, и с тех пор город как магнит притягивает музыкантов со всех сторон света. Каждый год в июне город на четыре дня становится домом для фестиваля Gnaua. Сюда приезжают поиграть и послушать смесь традиционных северо-африканских ритмов с джазом, регги и электронными мелодиями.

За старой португальской крепостной стеной Эс-Сувейры прячется порт с десятками ярких лодок и сотнями кружащих огромных чаек. Здесь же начинается широкая полоса пляжа длиной в 5 километров, приводящая прямиком к разрушенному замку. Тот, кто рано встает, может подойти к замку вплотную. К полудню же прилив затопит и часть крепости, и подход к ней.

Утром пляж полностью принадлежит чайкам, выискивающим мелкую еду после отлива, позже их сменяют дети, расчерчивающие песок под футбольные поля. Когда малышня отправляется в школу, в небе над берегом появляются десятки разноцветных кайтов. Ветер, который дует круглый год, и мелководье, создают идеальные условия для парусных видов спорта. Вечером же, особенно по выходным, на пляж заглядывают музыканты поиграть на барабанах или потанцевать. Проводить солнце, тонущее за островом Могадор, можно уютно устроившись на пушках, оставшихся от португальских колонизаторов в бойницах старой крепостной стены, или на крыше риада.

Агадир

Агадир – активно строящийся и бурно развивающийся курортный город с большими пляжными отелями, гольф–полями, теннисными кортами и морской рыбалкой. Даже для крепости здесь не оказалось места, и она одиноко стоит на холме за чертой города. Агадир привлекает туристов, предпочитающих цивилизованный отдых и заботящихся о своем здоровье. Многочисленные центры талассотерапии Агадира отлично умеют восстанавливать и укреплять дух и тело своих пациентов с помощью традиционных марокканских природных лечебных средств и французских технологий.

Агадир окружают рощи аргановых деревьев. Из их плодов, похожих на крепкий желудь, добывают аргановое масло. Его используют как в кулинарии, – оно придает салатам ореховый привкус, – так и в косметологии и медицине, для омоложения кожи, снижения уровня холестерина в крови и укрепления волос.

Местное производство выглядит далеко не современно, но более чем аутентично. На полу "фабрик" – маленьких глиняных домов – сидят женщины, окруженные корзинами с плодами арганы и горами скорлупок. Целый плод кладут на камень с плоской поверхность и бьют по нему другим камнем. И так сотни и тысячи плодов каждый день. Очищенные ядра перемалывают в небольших каменных жерновах, вращаемых вручную. Женщины поют, ритмически постукивают камнями по наковальне, шуршат очистками.

Получить косточки полезных плодов можно и другим способом, с помощью местных коз. Из-за нехватки травы и другого подножного корма, марокканские козы научились лазить по деревьям, где питаются также листьями и плодами арганового дерева. После того как животные выплюнут косточки или проглотят и избавятся от них естественным способом, работники "производства" подбирают их, очищают и превращают в драгоценное масло.

Маршрут

Марокко – идеальная страна для путешествия на машине. За световой день ее можно пересечь с Запада на Восток, от бушующего океана до плоских или холмистых песков Сахары. Лучше в такое путешествие отправляться из Марракеша: в большом городе проще найти водителя с внедорожником. Старенькие джипы будут, скорее всего, без кондиционера, но с разговорчивым арабом за рулем, который расскажет и о горных берберах, и о жителях пустыни – туарегах и поможет поторговаться за понравившийся ковер в небольшой горной деревне.

Выехав из вечно суетливого Марракеша, километров через 50 надо решить, взять ли курс в сторону пустыни или сделать крюк километров в сто и заехать к горе Тубкаль с самой высокой вершиной Северной Африки. Совершить восхождение на нее несложно, но потребуются дополнительные сутки. Если времени на треккинг нет, стоит держать путь в сторону местечка Тизи-н-Тишка. Это самый высокий горный перевал в стране. Зимой на высоте 2 280 в горах Высокого Атласа иногда выпадает снег и изредка даже закрывают переезд. Путешествие стоит того: в Африке не так много мест, где можно сделать фото на фоне снежных гор.

По дороге будут регулярно встречаться касбы – устрашающие глиняные замки, строившиеся берберами для наблюдения за передвижением караванов соседних племен. Их толстые стены сложены из высушенных на солнце кирпичей, сделанных из глины, воды и соломы. Каждый раз, проезжая мимо одной из таких башен, кажется, что из узких бойниц или дозорных башен тебя держит на мушке десяток лучников, и не сводят глаз, пока ты не скроешься за следующим горным хребтом.

Еще через пару часов горного серпантина дорога приводит в местечко Уарзазат. Здесь расположена самая внушительная и хорошо сохранившаяся касба. Недаром здесь находится кинематографическая столица Марокко. На местной киностудии снимали фильмы про Астерикса и Обеликса, Клеопатру, в этих стенах ставили битвы из фильма "Гладиатор" и возводили Вольные города для сериала "Игра престолов".

Далее дорога идет на Восток в сторону пустыни. Последний населенный пункт перед Сахарой, – Загора. За ним передвигаются или на багги, или на верблюдах. Первый больше подойдет любителям порезвиться в ближайших дюнах, второй же предназначен для более долгих медитативных похождений. На верблюда навьючивают разноцветное вязаное седло, воду и поклажу путешественников. Пассажиру повязывают на голову синий берберский платок, водружают его на животное в соответствии с весом обоих и отправляют караваном в дюны. Погонщик идет пешком первым, держа под уздцы ведущего верблюда.

К вечеру погонщик доставляет караван в лагерь к месту ночевки. Здесь ожидает ужин, приготовленный на костре, мятный чай, из-за терпкости зовущийся берберским виски, и рассказы погонщика под вводящую в транс игру на барабанах. Спать предстоит внутри шатров на циновках, укрывшись верблюжьими одеялами. Можно лечь и на улице под звездами, но ночью в пустыне очень холодно. Хотя погонщиков, которые спят в обнимку с верблюдами, это не останавливает.

Транспорт

В Марокко существует дифференциация такси по цвету и по размеру. Внутри города орудуют petit taxi, как правило это маленькие старые Пежо. Они больше похожи на маршрутки и подбирают пассажиров во время поездки, если тем по пути. В Касабланке они красного цвета, в Марракеше– бежевого, В Эссуэйре – синего. Второй вид такси – старые мерседесы, курсирующих между городами. В них стоимость оговаривается за машину целиком, причем полностью загруженная машина – это шесть пассажиров, не считая водителя. Можно заплатить за такси целиком или за несколько человек, тогда условия будут более вольготные.

Что привезти



Аргановое масло. Можно покупать брендированное с этикеткой и инструкцией в специальных магазинах или на фабриках, а можно в пластиковых бутылках на разлив на продовольственных рынках. Цена отличается в разы, качество считается лучшим у сертифицированных производителей.

Лавовую глину Ghassoul. Эта хорошо мылящаяся глина добывается с VIII века в единственном месте в мире – в каменоломнях долины Малоа. Глину разводят с оливковым или аргановым маслом, добавляют мед, травы, апельсиновый сок и наносят на волосы или на кожу. Такая смесь отлично тонизирует кожу, выводит токсины, обладает абсорбирующими свойствами. Можно покупать готовые наборы в СПА-салонах или комплексах талассотерапии. А можно на рынке, где пластины или порошок продаются на вес в разы дешевле.

Как добраться

Регулярные прямые рейсы в Касабланку осуществляет авиакомпания Royal Air Maroc. Стоимость билета туда-обратно – от 24 тысяч рублей. Время в полете 6 часов. Перелет из Касабланки в Марракеш занимает 50 минут. Стоимость билета туда-обратно – от 13 тысяч рублей.