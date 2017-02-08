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Lifestyle

Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"

Кадр из фильма "Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)"
В Москву 8 февраля прибыл английский режиссер, обладатель "Оскара" Дэнни Бойл. Он представит продолжение культового и самого успешного в своей карьере фильма "На игле" с Юэном Макгрегором в главной роли.
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Картина "Т2 Трейнспоттинг" ("На игле-2") выйдет на российские экраны 8 марта. Режиссер рассказал, что перед работой над новым фильмом перед ним и его командой встал вопрос, должен ли сиквел ссылаться на события первой картины или он может быть абсолютно самостоятельным.

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Было решено, что фильмы все-таки должны перекликаться, поскольку первая картина вышла на экраны более 20 лет назад, и сегодняшний зритель ее, возможно, не смотрел. "Некоторые фрагменты, музыку из первой части мы использовали и во второй. Есть и другие отсылки", – цитирует Макгрегора РИА Новости.

Режиссер признался, что какие бы фильмы он не снимал после знаменитого "На игле", уйти от него или забыть невозможно. "Люди все время напоминают тебе о нем. Ты постоянно натыкаешься на его фрагменты где-то на экранах. Придуманные нами решения периодически всплывают в современных рекламных кампаниях", – говорит он.

По словам Макгрегора, пересмотрев фильм вновь и сравнивая его со второй картиной, его удивило отношение ко времени героев в подростковом возрасте и во взрослой жизни. "На игле" – история безответственных мальчишек. Когда тебе двадцать с небольшим, жизнь кажется игрой, ты запросто рискуешь своим здоровьем, экспериментируешь со своим телом, ни о чем не заботишься. В том числе о времени", – делится режиссер. 

"Т2 Трейнспоттинг" – о мужчинах. "Ты вдруг понимаешь, что на самом деле это времени нет никакого дела до тебя. Оно идет себе и идет, постепенно выбрасывая тебя на обочину", – рассказывает Макгрегор. "Ты вынужден оглядываться назад и задумываться: что я сделал достойного за эти годы? что со мной происходит сейчас? как связаны мое прошлое и будущее? Приходится все это оценивать, подводить итоги", - говорит он.

Режиссер отмечает, что "На игле-2" – предельно личное кино. Его персонажи отражают и частный опыт исполнителей: кем они были и кем они стали. Поэтому в работе над образами актеры обращались к собственным переживаниям, в том числе, и в вечном вопросе отношений отцов и детей. Ведь у всех исполнителей главных ролей уже есть свои дети.

Говоря о своей личной жизни, Макгрегор отметил, что много путешествует и признался, что исполнил свою давнюю мечту, связанную с Россией – побывал на Байкале. "Дочери как-то сделали мне чудесный подарок – поездку на Байкал в транссибирском экспрессе. И я исполнил свою мечту: окунулся в воды Байкала", – говорит режиссер. "Было ужасно холодно, я чуть не умер! И первым делом, когда вылез, – выпил водки. Потрясающее ощущение!", - заключил Макгрегор. 

Автор: Людмила Фоканова8 февраля 2017, 20:15

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