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У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание

Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Известный бэк-вокалист, клавишинки и гитарист Константин Бекрев был в срочном порядке госпитализирован в одну из столичных клиник. Врачи диагностировали острое воспаление.
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У Константина обнаружено серьезное воспалительное заболевание, сообщает Life.ru. Доктора настояли на немедленной операции. В настоящее время 36-летний музыкант приходит в себя. Он находится в стационаре под пристальным наблюдением специалистов.

Константин Бекрев известен как основатель и аранжировщик некогда популярной группы "Мир огня", а также как клавишник, бэк-вокалист и бэк-гитарист легендарного рок-коллектива "Агата Кристи". С марта 2016 года Константин сотрудничает с Григорием Лепсом, выступая в его коллективе в качестве клавишника.

Константин Бекрев. Фото: vk.com/bekrev

Его группа "Мир огня" была основана в 1998 году и просуществовала 12 лет. За это время Константин успел раскрыться не только как талантливый музыкант, но и автор песен. Помимо работы с "Агатой Кристи" и Григорием Лепсом, Бекрев участвовал в совместных проектах с участниками групп "Пикник", "Крематорий" и "Настя".

В настоящее время жизни Константина ничто не угрожает. Ему назначен курс длительного лечения.

Автор: Андрей Петрунян8 февраля 2017, 14:51

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