Загадка гибели Пушкина в отечественном кино

Ровно 180 лет назад великий русский поэт и прозаик Александр Сергеевич Пушкин погиб после дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом. Поединки на пистолетах были обычным делом для того времени. В жизни Пушкина это была как минимум уже 22-я дуэль. Однако события 8 февраля 1937 года окутаны плотной завесой тайны. Что произошло между Дантесом и Пушкиным? Действительно ли причиной конфликта стала супруга поэта? Над этим вопросом уже второе тысячелетие бьются не только историки, но и представители киноискусства. Dni.Ru предлагают вспомнить самые яркие фильмы, посвященные жизни и смерти легендарного классика.

"Поэт и царь" (1927, режиссеры Владимир Гардин и Евгений Червяков)

Драма Евгения Гардина и Евгения Червякова – по сути, первый в отечественном кинематографе исторический байопик. Правда, сюжет картины несколько отличается от известных нам фактов. Так, по сценарию Натальей Гончаровой увлечен вовсе не Дантес, а сам царь Николай I. Евгений Червяков не только выступил в качестве сценариста и режиссера фильма, но и сам сыграл Александра Сергеевича. И довольно талантливо. В 1968 году советский режиссер Александр Гинцбург полностью восстановил когда-то поврежденную киноленту.

"Юность поэта" (1937, режиссер Абрам Народицкий)

Фильм Александра Слонимского посвящен лицейским годам будущего гения. "Юность поэта" произвела настоящий фурор среди мировых кинокритиков и по достоинству оценена французами: в 1937 году картина была удостоена золотой медали на всемирной выставке в Париже.

"И с вами снова я" (1981, режиссер Борис Галантер)

Режиссер Борис Галантер при работе над биографическим фильмом старался опираться исключительно на мемуары современников Пушкина, а также воспоминания и рисунки поэта. При всей "подлинности" сюжета картина не получила должного внимания критиков и была в скором времени несправедливо забыта.

"Наследница по прямой" (1982, режиссер Сергей Соловьев)

Фильм Сергея Соловьева посвящен отнюдь не жизни Александра Сергеевича. "Наследница по прямой" рассказывает о творческих терзаниях советской девушки. И все же именно в этой картине нашлось применение и подлинному письму Александра Сергеевича от 1823 года, и неожиданному появлению его самого.

"Грибоедовский вальс" (1995, режиссер Тамара Павлюченко)

Юрий Григорьевич Беркун большую часть жизни отдал работе на сцене театра им. Моссовета. Однако его появление в картине "Грибоедовский вальс" в образе знаменитого поэта заставило многих режиссеров обратить на него внимание. Невзирая на то что Пушкин в картине возникает лишь на пару минут, Беркун считается одним из самых харизматичных исполнителей этой роли.

"День полнолуния" (1998, режиссер Карен Шахназаров)

В фильме Карена Шахназарова Пушкину также отведено совсем мало времени. Появление Евгения Стычкина в этой роли и сегодня вызывает бурные обсуждения критиков: дескать, актер совершенно не похож на легендарного поэта.

"Пушкин: Последняя дуэль" (2006, режиссер Наталья Бондарчук)

Фильм Натальи Бондарчук один из немногих посвящен конкретно загадке смерти поэта, а именно – нескольким дням, предшествующим роковой дуэли и дальнейшему расследованию ее обстоятельств. Появление Сергея Безрукова в образе Пушкина вызвало волну обсуждений, но в основном актер получил положительные отзывы.

"Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ" (2014, режиссер Денис Банников)

Одна из самых свежих и, пожалуй, недооцененных картин – фентезийная драма Дениса Банникова, посвященная великим поэтам. Да, в сюжете допущено слишком уж много "вольностей", но от того не менее интересны образы Пушкина, Лермонтова и Грибоедова.