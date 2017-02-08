Борис Гребенщиков шокировал студентов

Легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков выступил перед студентами художественно-промышленной академии им. Штиглица. Лидер группы "Аквариум" рассказал о своих взглядах на счастье, любовь и карьеру.

Творческий вечер состоялся 7 февраля. Борис Борисович отвечал на вопросы студентов, исполнял всеми любимые песни, а также удивил поклонников неожиданными заявлениями. "Счастья нет" – уверенно заявила звезда.

Юные петербуржцы поначалу с удивлением восприняли слова мэтра, но вскоре поняли, о чем он говорит. Ведь музыкант не отрицает существования счастья как такового. "Счастья нельзя добиться. Это врожденное свойство у человека в груди" – пояснил он.

Вечер приятно запомнился тем, что Гребенщиков говорил не меньше, чем пел. "Когда все происходит не так, как я того ожидаю – возникают сложные ситуации" – поделился он, призвав принимать все происходящее как оно есть или как "подарок от господа".

К слову, в последние годы Борис Борисович все чаще затрагивает религиозную тему. Он не считает себя христианином, буддистом или приверженцем какого-либо другого направления в вере, но старается жить по принципам добра, милосердия и прощения.

"У меня никогда в жизни не было карьеры. Я просто пишу музыку и стихи" – не правда ли, не самые "правильные" слова для учащихся? К счастью, аудитория попалась весьма понимающая – ведь в академии им. Штиглица чаще оказываются личности творческие, а потому многим из них очень близок подобный жизненный принцип.

Гребенщиков рассказал о причинах "выступлений в переходах", которыми он "балуется" все последние несколько лет. "Играть бесплатно значительно счастливее, чем играть за деньги. Клянусь!" – признался музыкант. И похоже, сказал истинную правду.