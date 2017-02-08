Звезда культового сериала умерла от рака

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Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти Хэтча стал панкреатический рак. Он скончался в окружении родных и близких людей. Ему был 71 год.
Свою карьеру он начал с роли сурового инспектора Дэна Роббинса в криминальном сериале "Улицы Сан-Франциско". Сериал транслировался на канале ABC в течение пяти лет.
Ричард прославился на весь мир в 1978 году, сразу после выхода на экраны сериала "Звездный крейсер "Галактика"". Капитан Аполло и сегодня является одним из самых популярных вымышленных персонажей Америки.
Капитан Аполло по сюжету относится к людям "сложной судьбы" и Хэтчу весьма талантливо удалось изобразить непростой характер своего героя. Старания не прошли даром: "Звездный крейсер" долгое время лидировал во всех телерейтингах и даже получил "продолжение" на страницах Marvel Comics.
В 1983 году актер снялся в нашумевшей картине Тери Марсела "Пленники затерянной вселенной", а в 1994-м – в "Ренессансе" Дэвида Мерси. И все же большинство поклонников запомнило его исключительно как капитана Аполло.
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