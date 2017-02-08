Звезда культового сериала умерла от рака

Минувшей ночью скончался американский актер Ричард Хэтч. Все последние несколько лет он безуспешно пытался победить рак.

Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти Хэтча стал панкреатический рак. Он скончался в окружении родных и близких людей. Ему был 71 год.

Свою карьеру он начал с роли сурового инспектора Дэна Роббинса в криминальном сериале "Улицы Сан-Франциско". Сериал транслировался на канале ABC в течение пяти лет.



Ричард прославился на весь мир в 1978 году, сразу после выхода на экраны сериала "Звездный крейсер "Галактика"". Капитан Аполло и сегодня является одним из самых популярных вымышленных персонажей Америки.

Капитан Аполло по сюжету относится к людям "сложной судьбы" и Хэтчу весьма талантливо удалось изобразить непростой характер своего героя. Старания не прошли даром: "Звездный крейсер" долгое время лидировал во всех телерейтингах и даже получил "продолжение" на страницах Marvel Comics.

В 1983 году актер снялся в нашумевшей картине Тери Марсела "Пленники затерянной вселенной", а в 1994-м – в "Ренессансе" Дэвида Мерси. И все же большинство поклонников запомнило его исключительно как капитана Аполло.