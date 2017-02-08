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Звезда культового сериала умерла от рака

Ричард Хэтч. Фото: GLOBAL LOOK press/f84
Минувшей ночью скончался американский актер Ричард Хэтч. Все последние несколько лет он безуспешно пытался победить рак.
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Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти Хэтча стал панкреатический рак. Он скончался в окружении родных и близких людей. Ему был 71 год.

Свою карьеру он начал с роли сурового инспектора Дэна Роббинса в криминальном сериале "Улицы Сан-Франциско". Сериал транслировался на канале ABC в течение пяти лет. 

Ричард прославился на весь мир в 1978 году, сразу после выхода на экраны сериала "Звездный крейсер "Галактика"". Капитан Аполло и сегодня является одним из самых популярных вымышленных персонажей  Америки.

Ричард Хэтч. Кадр из сериала "Звездный крейсер "Галактика"

Капитан Аполло  по сюжету относится к людям "сложной судьбы" и Хэтчу весьма талантливо удалось изобразить непростой характер своего героя. Старания не прошли даром: "Звездный крейсер" долгое время лидировал во всех телерейтингах и даже получил "продолжение" на страницах  Marvel Comics.

В 1983 году актер снялся в нашумевшей картине Тери Марсела "Пленники затерянной вселенной", а в 1994-м – в "Ренессансе"  Дэвида Мерси. И все же большинство поклонников запомнило его исключительно как капитана Аполло.

Автор: Андрей Петрунян8 февраля 2017, 10:59

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