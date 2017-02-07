Из-за чего расплакался Джеки Чан

Джеки Чан растрогал своих поклонников в прямом эфире одного из каналов Китая. На передаче Ace vs Ace, выпуск которой был посвящен 40-летию каскадерской команды легендарного актера, появились все давние коллеги Чана.

На телевидение артист приехал вместе с новым составом своей каскадерской команды. Ведущие приготовили кумиру сюрприз, показав видеообращение его первых каскадеров. Именно с ними Джеки Чан начинал работать в 1970-х годах.

Пока артист внимательно слушал обращение коллег, благодаривших его за плодотворную работу, все участники"старой гвардии" незаметно вошли прямо в студию. Конечно, актер был очень растроган встрече. И даже прослезился.

Многие ошибочно полагают, что знаменитые трюки Джеки Чана – результат одного лишь его таланта и многочасовых ежедневных тренировок.Это не совсем так. Для постановки того или иного номера часто требуются усилия более десяти человек. Конечно, сравниться в выносливости с самим Чаном мало кто может. Разве что его каскадерская группа.

Из-за своей любви к жизненно опасным трюкам Джеки Чан частенько получал серьезные травмы, а потому вот уже пару десятков лет внесен в черные списки страховых компаний по всему миру. Не меньше рискуют и его дублеры.

Правая лодыжка актера от многочисленных переломов все чаще дает о себе знать. Если присмотреться, то можно заметить – во всех последних фильмах Чан использует для прыжков только левую ногу. Да, неудивительно, что у звезды Гонконга и Голливуда так часто меняется команда каскадеров. Ведь на подобной работе не заскучаешь.