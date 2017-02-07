Раскрыты "вероломные планы Путина" на премию "Оскар"

Западные СМИ сообщили "о вероломном плане Кремля" подтасовать результаты премии "Оскар". Дескать, пезидент России Владимир Путин готов на все, чтобы в конечном итоге победу одержал фильм Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд". Почему Россия применяет свой коварный замысел в поддержку иностранного фильма? На этот вопрос ответ пока не озвучен.

Вмешательство в избирательную компанию США было всего лишь цветочками, впереди – "осуществление самого вероломного плана Путина", сообщает западное издание The Huffington Post. В юмористической статье сказано, что, гарантировав победу мюзиклу "Ла-Ла Ленд", Россия в два счета "унизит Америку".

"Показать слабость Америки легко, если самая главная награда уйдёт скучному мюзиклу об эгоистах, которых играют актёры, не умеющие петь и танцевать"

Но в этой шутке есть и своя доля правды. Так, шорт-листы номинантов на премию "Оскар" ежегодно устраивают далеко не всех. Своим негодованием недавно поделился и новоизбранный президент США Дональд Трамп, написав в своем твиттере, что "оскаровские неудачники" в свое время проигнорировали его любимый фильм "Шопо-коп".

По некоторым источникам, за победами фильмов "Столкновение" Пола Хаггиса и "Бердмэн" Алехандро Иньярриту стоял... Китай. Якобы победа в номинации "Лучший фильм"этих картин – ни что иное, как происки китайских разведывательных служб.

Почему "коварный план Кремля" направлен на победу именно иностранного мюзикла, а не, к примеру, фильма Андрея Кончаловского "Рай" (который в результате не получил ни одной номинации) – загадка. Возможно, корреспонденты издания действительно и вправду считают "Ла-Ла Ленд" самым скучным фильмом прошедшего года. Так или иначе, но местная публика по достоинству оценила шуткуThe Huffington Post – ведь все последнее время пресса только и говорит, что о коварных планах России против Америки.

Напомним, фильм-мюзикл молодого режиссера Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил сразу 14 номинаций на премию "Оскар". Ранее точно такой же рекорд удавалось установить лишь "Титанику" Джеймса Кэмерона.