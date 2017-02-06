Райкин опять оскандалился

Пользователи социальных сетей обсуждают очередное скандальное высказывание Константина Райкина. Россиянам не понравились слова художественного руководителя "Сатирикона", сказанные им во время моноспектакля в Петербурге.

Монолог актера на поэтическом вечере в культурной столице вызвал бурю негодования. В Сети уверены, что Райкин просто "зажрался" или "поехал крышей". "Прошу не трогать Россию. Не нравиться катись где все хорошо. Никто сейчас не держит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - пишут в Twitter возмущенные пользователи.

Райкин назвал Россию некрофильским государством. Получил деньги от Минкульта за якобы цензуру в России, показалось, что маловато будет pic.twitter.com/Qn7gNYE8Zi — SDbrvS (@iwmaster) 6 февраля 2017 г.

"Это он нам тонко намекнул, что Райкин-Плаза это в честь него, а не то что мы подумали", – гласит еще один комментарий. Некоторые пользователи предположили, что народный артист стал просто сходить с ума к старости. "А потом наша "интеллигенция" орет про гонения и притеснения", – возмущаются россияне. Некоторые посчитавшие себя оскорбленными читатели даже вызвали артиста на дуэль.

Райкин подонок, гнилая интеллигенция - это не интеллигенция, а обычная мразь паскудная — Медведь���� (@TheRussiaBear) 6 февраля 2017 г.

Прокомментировал выступление Райкина и депутат Госдумы Виталий Милонов. "Именем отца Райкина – безусловно, талантливого и выдающегося советского актера Аркадия Райкина – названо много мест, фестивалей и наград. И этот человек говорит, что мы – страна некрофилов, поскольку увековечиваем память тех, кто отошел в мир иной. Это, мягко говоря, странно", – сказал народный избранник в интервью телеканалу "360" и напомнил о дотациях, которые режиссер получал от государства на развитие театра. Милонов уверен, что Райкин в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к России.

Та, отдохни от этой мысли, лысый шлимазл! Таки виехал на папочке, тухес, сиди в ласково! #Райкин та не тот... https://t.co/yW2vhyy1Ej — Чингачгук (@Free_Peppers) 6 февраля 2017 г.

Константин Райкин во время поэтического моноспектакля "Над балаганом небо…" назвал Россию некрофильским государством. "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – приводит слова артиста издание "Петербургский авангард".

Это не первое скандальное выступление Райкина на публике. В октябре 2016 года он с трибуны съезда Союза театральных деятелей России говорил о цензуре и борьбе за нравственность. Эмоциональное выступление режиссера об участившихся нападках на искусство крайне удивило Никиту Михалкова. "Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять, где его ущемили? Чего он не имеет? У него есть центр "Райкин-Плаза", есть свой театр, школа. Он ставит то, что хочет", – заявил мэтр отечественного кинематографа.





Руководство Союза театральных деятелей выступило против категоричных заявлений Райкина-младшего о цензуре. Евгений Стеблов рассказал, что выступление худрука "Сатирикона" стало для него полной неожиданностью. Известный артист заявил: Райкину дали слово на 15 минут, а он неожиданно закатил нешуточную истерику.