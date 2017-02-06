Лучшие фильмы Андрея Звягинцева

Его фильмы издавна вызывают широкий общественный резонанс и неоднозначные отзывы. Любимец всех международных кинофестивалей, он никогда не старался "идти в ногу со временем". Создавая шокирующие своим реалистичным сюжетом картины, Андрей Звягинцев за последние 10 лет определенно стал одним из самых узнаваемых режиссеров России. В честь дня рождения кинематографиста Dni.Ru предлагают вспомнить все его самые яркие фильмы.

"Возвращение" (2003)

"Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, премии "Ника" и "Золотой орел" – первая масштабная режиссерская работа Андрея Звягинцева покорила даже самое строгое жюри мировых фестивалей. Сразу после премьеры в Венеции все собравшиеся встали и аплодировали режиссеру ровно 15 минут. Фильм понравится любителям остросюжетных и жизненных драм, а также тем, кто не равнодушен к психологии. Проблема отцов и детей, бытовая "чернуха" и своеобразная философия жизни главных героев – все это сполна представлено в "Возвращении". Исполнивший одну из главных ролей 16-летний актер Вова Гарин трагически погиб буквально за несколько месяцев до мировой премьеры картины. Члены съемочной группы долгое время приходили в себя после столь мистической трагедии – ведь юноша утонул.

Изгнание (2007)

Экранизация повести Уильяма Сарояна "Что-то смешное. Серьезная повесть" принесла Константину Лавроненко приз за лучшую мужскую роль 60-го Каннского кинофестиваля. На сегодняшний день Константин остается единственным российским актером, удостоенным этой престижной награды. Что касается Звягинцева, то он устроил себе небольшой творческий "перерыв", во время которого сосредоточился на короткометражном кино.

Тайна (2011)

Одна из таких короткометражек – психологическая "зарисовка" с лаконичным названием "Тайна". Будучи частью киноальманаха "Эксперимент 5IVE", фильм также получил положительные отзывы критиков и только подогрел интерес публики к режиссеру. Можно ли показать свой талант, сняв картину длиной в несколько минут? Понять это можно прямо сейчас, просто посмотрев "Тайну".

Елена (2011)

Драма, посвященная классовому расслоению современного общества, ожидаемо покорила жюри Каннского фестиваля. В главной роли выступил небезысвестный режиссер Андрей Смирнов, а также актриса Надежда Маркина. Исполнительница Елены была номинирована на множество премий, получив одну из самых престижных – "Нику". Не обошлось и без любимой актрисы Звягинцева – Елены Лядовой. Актриса сыграла одну из эпизодичных, но едва ли не ключевых ролей.

Левиафан (2014)

Премьера "Левиафана" состоялась более двух лет назад, но споры о ее "правдивости" не утихают и по сей день. Одни критики яростно утверждают, что Звягинцев слишком гиперболизировал "ужасы жизни" современной России, другие – что картина как никакая другая соответствует современной реальности. В России даже появился новый термин – "Левиафановщина", символизирующий собой нищету и моральный упадок российской глубинки.