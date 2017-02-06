Пользователи соцсетей заметили сходство первой леди с героиней "Карточного домика"
Как необычно отметить 14 февраля
Мастер-класс Идеальная пара
Романтический вечер можно провести не только весело, но и с пользой. Центр сексуального образования Secrets 14 февраля запустит бесплатный тренинг "Идеальная пара". Это мастер-класс, цель которого достижение взаимопонимания в любви, быту и сексе между мужчиной и женщиной. Неважно, давно ли они вместе или только-только начинают отношения. Пары смогут понять, в какой области жизни им хочется что-то изменить, и как это можно сделать.
Ведущий расскажет, что лежит в основе по-настоящему крепкого союза двух любящих друг друга людей. На примерах будет показано, как сгладить конфликтные ситуации и свести ссоры к минимуму. В самом конце мастер-класса у каждого из пришедших будет на руках личный проработанный план по улучшению отношений в паре, и к его реализации можно будет пошагово приступить сразу же после тренинга.
Хоррор-квест для сближения
Как говорится, ничто так не сближает, как пережитый вместе кромешный ужас. Чтобы в День всех влюбленных пощекотать себе нервы и испытать со своим любимым человеком яркие эмоции, можно отправиться в один из многочисленных хоррор-квестов, которые стали очень популярны в разных городах нашей страны. Как правило, участники отправляются в увлекательное приключение в какой-нибудь темный подвал со странными обитателями и жуткой атмосферой. Им предстоит разгадывать интересные загадки в обстоятельствах, заставляющих бешено биться сердце. Остается лишь взяться за руки и, отбросив сомнения, укротить свои страхи. Цена от 2500 рублей.
ЛЮБОВЬ НА ВДНХ
Правительство Москвы решило сделать в этот любвеобильный день подарок горожанам: на ВДНХ планируется насыщенная развлекательная программа. Сладкие парочки смогут прогуляться по Аллее влюбленных, которую специально к празднику украсят красными шарами и лентами, покататься на ледовом катке, где будут веселиться ангелы и купидоны, поучаствовать в специальных парных конкурсах и эстафетах. Вечером, в 20:00, желающие смогут принять участие в конкурсе на самый долгий поцелуй. Затем состоится массовый флешмоб "Признание в любви", где каждый сможет написать на валентинке заветное желание и отправить его в небо на воздушном шарике.
Экзотика в Ботаническом саду
Для тех, у кого пока нет пары, есть отличная возможность выиграть настоящее экзотическое растение. 14 февраля в Ботаническом саду подведут итоги конкурса и раздадут победителям аж 14 экземпляров замечательных орхидей из коллекции "Аптекарского огорода". Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 10 февраля написать и отправить по электронной почте жюри небольшое эссе в котором объясняется, почему цветок должен достаться именно вам. Во время вручения победителям расскажут, как правильно ухаживать за этими прекрасными, но нежными цветами.
"Охота" в Сокольниках
В парке "Сокольники" впервые пройдет специальный квест для влюбленных, который совместит в себе черты романтического свидания и активного похода на свежем воздухе. На территории парка спрячут копии известной скульптуры "Фея Главбух", которые и предстоит разыскать участникам. Говорят, что "фея" приносит удачу в денежных делах. Ну уж точно можно сказать, что квест принесет, как минимум, хорошее настроение.
Путешествие с поркой
Если есть желание устроить романтические каникулы, то определенно стоит отправиться в Шотландию. Бутик-отель Nira Caledonia в Эдинбурге ко Дню всех влюбленных приготовил специальное предложение с намекающим названием "50 оттенков серого". Массажные свечи, масла, наручники с мехом, повязки на глаза, лоскут ткани для связывания, перо для ласк, галстук Кристиана Грея, плетка для порки и прочие любопытные девайсы для эротического применения – все это ждет влюбленных в номере. Как уже писали Dni.Ru, в пакет входят две ночи в люксе с джакузи, где помещение будет усыпано лепестками роз, аромамассаж для двоих прямо в номере, шампанское, белужья икра, шотландский завтрак, поход в ювелирный бутик с ваучером на 500 фунтов стерлингов, а также ужин, приготовленный из продуктов-афродизиаков. Стоимость такого удовольствия – 2000 фунтов стерлингов, плюс перелет до Эдинбурга, разумеется.
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