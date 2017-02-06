В Москве прощаются с Георгием Тараторкиным

В театре имени Моссовета в Москве проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным. Актер служил в этих стенах более 40 лет.

Проститься с Тараторкиным пришли известные российские деятели культуры, передает РИА Новости. Среди них – актеры Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, Сергей Юрский, Евгений Стеблов, Александр Филиппенко и другие. Соболезнования в связи с кончиной Тараторкина выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.