В Турции "клонировали" известного актера

Морган Фримен стал лицом турецкой авиакомпании Turkish Airlines. В новом рекламном ролике актер предстал в несколько неожиданном образе.

Необычный рекламный ролик с участием голливудской звезды сегодня обсуждается на всех просторах рунета, сообщает Lenta.ru. Ролик начинается с проникновенной речи 79-летнего Фримена, который выкладывается с такой же отдачей, как если бы снимался в очередной культовой киноленте. Актер призывает всех задуматься о своем предназначении в жизни и посвятить значительную ее часть путешествиям.

На последних секундах ролика камера меняет план, показывая окружение Фримена. Звезда "Побега из "Шоушенка" сидит в салоне самолета в окружении... собственных клонов.

Невзирая на преклонный возраст, Морган Фримен много и плодотворно работает: актер участвует сразу в нескольких фильмах в течение года, занимается продюсированием новых проектов, а также ведет рейтинговую телепередачу "Истории о боге" на канале National Geographic Channel.

Оскароносный актер редко когда соглашается участвовать в рекламной компании, а потому новый ролик вызвал массовые обсуждения в социальных сетях. Пользователи не устают восхищаться талантом Фримена, а также высказывают одобрение его выбора – ведь Turkish Airlines на сегодняшний день является одной из самых надежных авиакомпаний мира.