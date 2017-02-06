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Почему раскололся ансамбль "Песняры"

"Песняры". Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Smirnov
В основу их репертуара лег белорусский фольклор, и такими шедеврами, как "Беловежская пуща", "Вологда" и "За полчаса до весны", заслушивались все меломаны СССР. В 1998 году коллектив неожиданно распался, а через семь лет скончался его основатель Владимир Мулявин.
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Все началось с перспективной рок-группы "Лявоны", которую в 1968-м создал Владимир Мулявин. Осенью того же года она получила статус вокально-инструментального ансамбля, 1 сентября можно считать днем рождения коллектива. Незадолго до выступления на четвертом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, по многочисленным советам коллег "Лявоны" сменили название. Так появились "Песняры".

С приходом в группу бывшего солиста "Золотых яблок" Леонида Борткевича ее популярность стала набирать обороты. В 1971 году "Песняры" выпустили первый альбом и выступили на международном фестивале в Польше. Вскоре об ансамбле заговорили далеко за пределами СССР.

В 1976 году "Песняры" стали первым в истории советским коллективом, который отправился на гастроли в Америку. К тому времени их концерты проходили с аншлагом.

Все изменилось задолго до развала Союза – в 80-х, когда на смену Леониду Борткевичу пришел Игорь Пеня. Он был не менее талантлив, однако манера исполнения стала иной. Вскоре группу покинул басист, а спустя еще восемь лет – оба вокалиста.

Музыкальные критики понимали, что это так называемое начало конца. Впрочем, еще почти десять лет ансамбль держался на плаву, регулярно давал концерты и собирал полные залы.

В 1998 году в ряды "Песняров" вернулся Борткевич, но это не привело ни к чему хорошему. Между участниками группы и ее основателем Мулявиным произошел серьезный конфликт.

Владимир Мулявин. Кадр youtube.com

В то время народный артист РСФСР не раз говорил о пошатнувшемся здоровье. Один из членов коллектива сообщил представителям СМИ, что все проблемы Мулявина – от запущенного алкоголизма.

Была ли толика правды в этом заявлении – неизвестно, но летом 1998 года Мулявин обратился к президенту Белоруссии с просьбой о формировании новой группы. И, конечно, получил поддержку.

Музыканты беспрекословно подали заявления об уходе из ансамбля. Они продолжили выступления, но уже под названием "Белорусские песняры".

В 2002 году Мулявин попал в автомобильную аварию и был парализован. В 2003-м основатель одного из самых популярных коллективов в СССР скончался.

На сегодняшний день в Белоруссии – более пяти ансамблей, имеющих в названии слово "песняры". Представитель Министерства культуры еще 14 лет назад официально заявил: ни один из них не имеет ничего общего с ВИА "Песняры", за исключением "Белорусских песняров".

Группа продолжает свою деятельность и пользуется успехом в странах бывшего СССР. И все же истинные меломаны часто вспоминают времена "настоящих "Песняров", когда о распаде не могло быть и речи, а молодые музыканты с небывалым энтузиазмом завоевывали мир.

Автор: Андрей Петрунян6 февраля 2017, 11:17

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