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Последние слова Александра Тихановича
Смерть знаменитого белорусского музыканта Александра Тихановича стала настоящим ударом не только для его родственников и друзей, но и для многочисленных поклонников его творчества. Дочь артиста Анастасия рассказала, как проходили последние минуты жизни певца.
По ее словам, Тиханович умер с улыбкой на устах. "Все будет хорошо, боженьке все известно, боженька все знает", – сказал он ей перед смертью. Это были последние слова известного исполнителя.
Анастасия добавила, что жена Тихановича Ядвига Поплавская не успела с ним попрощаться: в момент смерти артиста его супруга была в Израиле. Пара прожила в браке порядка 40 лет.
Поплавская и Тиханович считались одной из самых счастливых пар в шоу-бизнесе, рассказала Анастасия. "У мамы часто спрашивали, в чем секрет вашей совместной жизни? Мама всегда говорила, что важно вовремя успеть замолчать", – заявила она в ходе записи передачи телеканала НТВ.
Напомним, экс-участник вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в конце января 2017 года. "Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", – написала Анастасия в социальной сети Instagram после смерти своего отца.
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