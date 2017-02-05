Последние слова Александра Тихановича

Дочь известного артиста Александра Тихановича Анастасия дала откровенное интервью. Она рассказала о последних минутах жизни своего отца.

Смерть знаменитого белорусского музыканта Александра Тихановича стала настоящим ударом не только для его родственников и друзей, но и для многочисленных поклонников его творчества. Дочь артиста Анастасия рассказала, как проходили последние минуты жизни певца.

По ее словам, Тиханович умер с улыбкой на устах. "Все будет хорошо, боженьке все известно, боженька все знает", – сказал он ей перед смертью. Это были последние слова известного исполнителя.

Анастасия добавила, что жена Тихановича Ядвига Поплавская не успела с ним попрощаться: в момент смерти артиста его супруга была в Израиле. Пара прожила в браке порядка 40 лет.

Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich) Янв 30 2017 в 10:10 PST

Поплавская и Тиханович считались одной из самых счастливых пар в шоу-бизнесе, рассказала Анастасия. "У мамы часто спрашивали, в чем секрет вашей совместной жизни? Мама всегда говорила, что важно вовремя успеть замолчать", – заявила она в ходе записи передачи телеканала НТВ.

Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich) Ноя 24 2016 в 7:59 PST

Напомним, экс-участник вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в конце января 2017 года. "Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", – написала Анастасия в социальной сети Instagram после смерти своего отца.