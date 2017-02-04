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Смерть Георгия Тараторкина стала личной потерей для его коллег

Все, кому посчастливилось работать с артистом, отмечают его выдающиеся личные качества
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Чем запомнился Георгий Тараторкин

Актер умер 4 февраля на 73-м году жизни после долгой борьбы с болезнью
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Суббота 4 февраля
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Black Sabbath объявили о завершении выступлений

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Легендарная британская группа Black Sabbath заканчивает свои выступления, передает ТАСС. Концерт, который состоялся 4 февраля в родном для участников группы городе Бирмингем, объявлен последним за в истории ее существования. Вокалист Black Sabbath Оззи Осборн признался, что переступает порог арены со слезами на глазах.

4 февраля 2017, 18:23

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