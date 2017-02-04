Black Sabbath объявили о завершении выступлений

Все, кому посчастливилось работать с артистом, отмечают его выдающиеся личные качества
Актер умер 4 февраля на 73-м году жизни после долгой борьбы с болезнью
Легендарная британская группа Black Sabbath заканчивает свои выступления, передает ТАСС. Концерт, который состоялся 4 февраля в родном для участников группы городе Бирмингем, объявлен последним за в истории ее существования. Вокалист Black Sabbath Оззи Осборн признался, что переступает порог арены со слезами на глазах.
Некоторые сочли увиденное маркетинговой уловкой
Серьезного похолодания следует ждать уже со следующей недели
Певица призналась, что просто физически не успеет подготовить запоминающееся выступление
Такое предположение сделали журналисты, застукавшие Алекса Смерфита в ночном клубе