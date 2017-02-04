Black Sabbath объявили о завершении выступлений

Легендарная британская группа Black Sabbath заканчивает свои выступления, передает ТАСС. Концерт, который состоялся 4 февраля в родном для участников группы городе Бирмингем, объявлен последним за в истории ее существования. Вокалист Black Sabbath Оззи Осборн признался, что переступает порог арены со слезами на глазах.