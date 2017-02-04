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Смерть Георгия Тараторкина стала личной потерей для его коллег
Георгий Тараторкин, без всякого сомнения, был выдающимся актером, которого еще долго будут помнить благодаря его блестящим ролям в театре и кино. Однако на этом заслуги артиста не заканчиваются, уверен председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин.
Объяснил свою точку зрения он примером, когда они вместе начали работать в СТД. "Времена были тяжелые, нищие, работать в таких условиях на ниве театра было трудно. Но Тараторкин был верный товарищ, с ним работать было легко", – цитирует ТАСС Калягина. По его словам, помогало уже одно то, что Тараторкин просто сидел рядом. "Сам я воспринял уход Георгия Георгиевича как личную потерю", – подчеркнул Калягин.
О своем опыте работы с Тараторкиным рассказала и известная актриса Ольга Кабо. "Георгий Георгиевич был прекрасным партнером, очень требовательным, и была большая ответственность выходить с ним на сцену. Мне посчастливилось играть с ним в спектаклях и сняться в фильме у Льва Кулиджанова "Умирать не страшно", – цитирует ее РИА Новости.
"Страшно и больно, невозможно осознать эту трагическую весть. Я дружу с его дочкой, у него очень красивая семья. И, прежде всего, мои соболезнования его близким. Помню, люблю", – добавила она.
Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал, что встретиться с Георгием Тараторкиным ему довелось на сцене театра Моссовета на последнем спектакле артиста "Римская комедия". "Так мы встретились с ним на сцене в первый и единственный раз. Но этого было достаточно для меня, чтобы понять, какого масштаба это была личность", – отметил он.
"Тонкий, интеллигентный, немногословный, вдумчивый и как то особо глубоко вглядывающийся в этот мир человек. Он умел быть тактичными со всеми и был уважаемым"
Соболезнования семье артиста выразил президент России Владимир Путин. "Роли, которые он создал в театре и кинематографе, навсегда останутся настоящей классикой отечественного искусства. Примите мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия", – говорится в сообщении главы государства.
"Не стало удивительно талантливого человека, народного артиста РСФСР Георгия Георгиевича Тараторкина. Галерея блестяще сыгранных им ролей полна самых разнообразных образов – это и Раскольников из легендарного "Преступления и наказания", и Роберт Уорбек из "Чисто английского убийства", Дмитрий Львов из "Открытой книги" и многие другие", – отметил министр культуры России Владимир Мединский.
Выразил соболезнования родным и близким артиста и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Тараторкин в роли Раскольникова стал одним из лучших работ в мировом кинематографе.
"Георгию Георгиевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал – душевность, необыкновенная порядочность, надежность и уважение к людям", – вспомнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы всегда будем его помнить как замечательного человека, артиста и общественного деятеля", – добавила она.
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