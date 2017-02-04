Умер Георгий Тараторкин

Президент "Золотой маски" скончался в день открытия очередного фестиваля. Он начнется с минуты молчания.

На 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался Народный артист России, актер и преподаватель Георгий Тараторкин. Об этом на странице в социальной сети сообщила подруга артиста – Марина Перелешина, режиссер и преподаватель сценической речи. Позже информацию подтвердили и в театре им. Моссовета, где с 1974 года служил артист. Символично, что скончался Тараторкин в день открытия фестиваля "Золотая маска", который он много лет возглавлял.

Известность Тараторкину принесла роль Раскольникова в фильме 1969 года "Преступление и наказание". Молодое поколение зрителей знает его как Павла Жданов в сериале "Не родись красивой" и Репину в "Таинственной страсти". Любители театра запомнили его по шестнадцати спектаклям в Театре им. Моссовета. Последней работой мастера на этой сцене стал спектакль "Римская комедия". Созданный им образ поэта Диона, который противостоит власти, поражал зрителей глубиной и философским смыслом.

