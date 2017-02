Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения

В качестве эмблемы дизайнеры выбрали намысто – национальное украинское женское украшение. При этом креативщики дали ему современную интерпретацию.

"Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий", – отмечается в видео. Разработчики предлагают зрителям "задействовать воображение" и увидеть, что в эмблеме заложено намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Yo no veo la diferencia. #Eurovision pic.twitter.com/cZKnHsqsDL

Отметим, пользователи социальных сетей ранее уже рассказали о своих ассоциациях в связи с новым символом главного песенного конкурса. Они высмеяли изображение, сравнив его с ошейником, колбасой, круассаном, стафилококком, креветкой и даже косой Юлии Тимошенко.

Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.

The #Eurovision 2017 logo was inspired by Yulia Tymoshenko's stunning crown hair braid. Gorgeous, @ukraine! #esc2017 #eurovision2017 pic.twitter.com/i7R6ZfFCDr