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Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения
В качестве эмблемы дизайнеры выбрали намысто – национальное украинское женское украшение. При этом креативщики дали ему современную интерпретацию.
"Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий", – отмечается в видео. Разработчики предлагают зрителям "задействовать воображение" и увидеть, что в эмблеме заложено намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Yo no veo la diferencia. #Eurovision pic.twitter.com/cZKnHsqsDL— Roberrto. (@oh_gro) 30 января 2017 г.
Отметим, пользователи социальных сетей ранее уже рассказали о своих ассоциациях в связи с новым символом главного песенного конкурса. Они высмеяли изображение, сравнив его с ошейником, колбасой, круассаном, стафилококком, креветкой и даже косой Юлии Тимошенко.
No puedo con Twitter. #CelebrateDiversity #Eurovision pic.twitter.com/bJwKNwMhZw— M (@casasola89) 30 января 2017 г.
Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.
Украина представила эмблему конкурса "Евровидение-2017", почему-то он похож на ошейник pic.twitter.com/ukFACJ8VEQ— Лентач (@oldLentach) 30 января 2017 г.
The #Eurovision 2017 logo was inspired by Yulia Tymoshenko's stunning crown hair braid. Gorgeous, @ukraine! ���� #esc2017 #eurovision2017 pic.twitter.com/i7R6ZfFCDr— William Lee Adams (@willyleeadams) 30 января 2017 г.
Как писали Dni.Ru, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга. "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.
@unian дизайнер из РФ, я так полагаю, да? Позорище просто... Триколора не хватает только. pic.twitter.com/vJ7GBodbNy— Miran S. (@MShilke) 30 января 2017 г.
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