Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения

Разработчики креативной идеи логотипа главного музыкального конкурса, который пройдет в Киеве, – агентства Banda Agency и Republique, объяснили смысл символа Евровидения-2017. Они опубликовали видеоролик, разъясняющий его концепцию.

В качестве эмблемы дизайнеры выбрали намысто – национальное украинское женское украшение. При этом креативщики дали ему современную интерпретацию.

"Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий", – отмечается в видео. Разработчики предлагают зрителям "задействовать воображение" и увидеть, что в эмблеме заложено намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Отметим, пользователи социальных сетей ранее уже рассказали о своих ассоциациях в связи с новым символом главного песенного конкурса. Они высмеяли изображение, сравнив его с ошейником, колбасой, круассаном, стафилококком, креветкой и даже косой Юлии Тимошенко.

Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.

Украина представила эмблему конкурса "Евровидение-2017", почему-то он похож на ошейник pic.twitter.com/ukFACJ8VEQ — Лентач (@oldLentach) 30 января 2017 г.

Как писали Dni.Ru, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга. "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.