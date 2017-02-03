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Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка

Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма "Джанго освобожденный"
Знаменитый повар Нусрет Гокче похвастался на своей странице социальной сети Instagram знакомством с самим Леонардо Ди Каприо. Актер в свою очередь специально посетил ресторан Нусрета.
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Турок Нусрет уже несколько лет владеет собственным рестораном в Дубае и прославился на весь интернет благодаря своей особой манере посыпать стейки приправами. Практически каждый день к повару заглядывают мировые знаменитости. Разумеется, Ди Каприо тоже не устоял. Актер известен своей слабостью к хорошей кухне и как только оказался в Дубае – отправился прямиком к Нусрету.

Оскароносный голливудский красавец, как видно, сейчас наслаждается отпуском. На фото актер запечатлен в момент выполнения поваром своего знаменитого "трюка".

За несколько часов фотография набрала более 600 тысяч лайков и тысячи одобрительных комментариев. Впрочем, пока не ясно – кем люди восхищаются больше. Возможно, по популярности Нусрет вот-вот затмит самого Лео.

Нусрет Гокче в последнее время стал настоящим интернет-мемом. Его движение копируют все самые популярные звезды. Жест турка оценили не только голливудские знаменитости. Его с удовольствием пародируют даже футболисты.

Леонардо Ди Каприо не раз расплачивался за свои гастрономические слабости. В 2000-х годах продюсеры не уставали "ругать" актера за набранный в короткие сроки лишний вес. Однако Лео отличается силой воли и для очередной роли моментально способен привести себя в требуемую форму. Подтверждением тому стала роль в картине Алехандро Иньярриту "Выживший", за которую актер получил долгожданный "Оскар".

Автор: Андрей Петрунян3 февраля 2017, 14:49

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