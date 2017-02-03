Dni.Ru рассказывают о самых интересных культурных событиях столицы ближайшей недели
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Скончалась старейшая актриса в России
Зоя Булгакова скончалась в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС. Что стало причиной смерти – пока не известно.
Заслуженная артистка РСФСР родилась в 1914 году. На сцену Новосибирского театра юного зрителя впервые вышла в 1930 году в рамках спектакля Александры Бруштейн "Единая боевая".
Почти 20 лет Булгакова исполняла роль Красной Шапочки. Участвовала в классических постановках "Кот в сапогах", "Снегурочка", "Золушка", "Конек-Горбунок". Ее игрой был очарован Самуил Маршак.
Роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки.
Актрису приглашали в Москву и Санкт-Петербург. В столичном ТЮЗе она сыграла королеву из "Двенадцати месяцев". Булгаковой не раз предлагали переехать, но она была верна новосибирскому "Глобусу".
В возрасте 55 лет артистка ушла со сцены, объяснив это желанием "навсегда остаться ребенком в памяти зрителей". Несмотря на уговоры режиссеров и поклонников, Зоя Федоровна не изменила своего решения.
В 2001 году ее имя было внесено в Золотую книгу Новосибирской области как лауреата премии "Честь и достоинство". Столетие Булгаковой праздновали с размахом – 19 декабря 2014 года на сцене "Глобуса" был организован творческий вечер. Прощание с артисткой состоится 6 февраля в новосибирском Доме актера, сообщает "Газета.ru".
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Руководству элитной гимназии пришлось уволить развратного педагога
На кадрах видно, как международные наблюдатели спешно покидают город