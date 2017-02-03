Скончалась старейшая актриса в России

В Новосибирске на 103-м году ушла из жизни Зоя Булгакова. Актриса более 40 лет посвятила театральному искусству.

Зоя Булгакова скончалась в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС. Что стало причиной смерти – пока не известно.

Заслуженная артистка РСФСР родилась в 1914 году. На сцену Новосибирского театра юного зрителя впервые вышла в 1930 году в рамках спектакля Александры Бруштейн "Единая боевая".

Почти 20 лет Булгакова исполняла роль Красной Шапочки. Участвовала в классических постановках "Кот в сапогах", "Снегурочка", "Золушка", "Конек-Горбунок". Ее игрой был очарован Самуил Маршак.

Роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки.



Актрису приглашали в Москву и Санкт-Петербург. В столичном ТЮЗе она сыграла королеву из "Двенадцати месяцев". Булгаковой не раз предлагали переехать, но она была верна новосибирскому "Глобусу".

В возрасте 55 лет артистка ушла со сцены, объяснив это желанием "навсегда остаться ребенком в памяти зрителей". Несмотря на уговоры режиссеров и поклонников, Зоя Федоровна не изменила своего решения.

В 2001 году ее имя было внесено в Золотую книгу Новосибирской области как лауреата премии "Честь и достоинство". Столетие Булгаковой праздновали с размахом – 19 декабря 2014 года на сцене "Глобуса" был организован творческий вечер. Прощание с артисткой состоится 6 февраля в новосибирском Доме актера, сообщает "Газета.ru".