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Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Неделя будет богата киноновинками. Причем на экраны выйдет сразу несколько сиквелов: "Пятьдесят оттенков серого", "Обитель зла" и "Джон Уик". Окажутся ли продолжения лучше предыдущих частей? Dni.Ru рассказывают о самых интересных культурных событиях столицы ближайших семи дней.
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3 февраля, пятница

В Государственном Кремлевском дворце состоится концерт из цикла "Шедевры русской музыки – малым городам и селам России" под эгидой Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Солист Большого театра Владимир Маторин вместе с Президентским оркестром РФ, Государственной академической капеллой им.А.А. Юрлова и оркестром народных инструментов им. Л. Иванова (республика Беларусь) исполнят известные произведения, среди которых арии из опер "Борис Годунов", "Иван Сусанин", "Князь Игорь", а также старинные романсы и русские народные песни. На концерт приглашены работники социальной сферы малых городов и сельских поселений – учителя, врачи, работники сельских клубов, участники творческих коллективов.

Юлия Чичерина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

"Чичерина" даст приуроченный к 20-летию группы концерт в клубе YOTASPACE. Этот проект называют одним из ярчайших в "новой волне уральского рока". Юлия Чичерина быстро обрела широчайшую известность, ее песни звучали в эфирах радиостанции, клипы транслировались на музыкальных телеканалах, она становилась звездой фестивалей. С тех пор минуло много лет, состав музыкантов полностью обновился, за исключением, разумеется, бессменного лидера. Сейчас Юлия продолжает творческую деятельность, сочетая ее с путешествиями и активной политической позицией.

Клуб "Союз Композиторов" выступит "Хоронько Оркестр", самобытный коллектив, состоящий из джазовых музыкантов под руководством драматического артиста. Коллектив играет максимально светскую разножанровую музыку, цель которой не заставлять задуматься о вечном, а просто развлекать. Все происходящее на сцене можно назвать "джазовым театром", где содержание композиций не только исполняется при помощи музыкальных инструментов и пропевается вокалом, но и художественно играется. "Мы играем не для публики, а вместе с публикой, – рассказывает Дмитрий Хоронько, – и чем глубже она вовлечена в процесс, тем неожиданнее и интереснее получается результат".

4 февраля, суббота

В выставочном центре "Сокольники" до 5 февраля включительно будет проходить выставка Moscow Dive Show, посвященная, как можно догадаться из названия, водным видам спорта и всему, что связано с подводным миром. Гостей ждут экспозиции товаров и услуг, связанных с дайвингом, снорклингом, подводной охотой, фридайвингом, яхтингом и серфингом. Также в рамках мероприятия будут представлены фотовыставки, кинопоказы, выступления звезд и мировых рекордсменов, пройдут различные мастер-классы и всевозможные семейные развлечения.

Фото: diveshow.ru

Там же в КВЦ "Сокольники", в павильоне по соседству пройдет выставка MOTORSPORT EXPO, первая в России посвященная гоночной индустрии. Вниманию посетителей будут представлены известные марки мировых гоночных брендов, легендарные модели спорткаров, болидов, мотоциклов, а также водномоторной техники. Гости смогут пообщаться с именитыми российским гонщиками, увидеть уникальные кадры с чемпионатов и эксклюзивную технику. Выставку посетят гоночные команды, промоутеры гоночных серий, владельцы гоночных треков, производители гоночной техники, экипировки, и комплектующих, гоночные школы, владельцы гоночной ретро техники и другие причастные к данной тематике.

В клубе Glastonberry выйдет на сцену группа "Город 312". Музыканты весело отметят пятнадцатилетие коллектива, презентовав публике новую программу "ЧБК", что значит "Человеком Быть Круто". Группа известна благодаря своим ярким хитам, среди которых много саундтреков к популярным российским кинофильмам. Изюминками "Града" являются интересная смесь жанров, высокий профессионализм и фирменная харизма участников.

Город-312. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В клубе "16 Тонн" выступят легенды русского рока группа "Чиж & Со". Ее создатель, лидер и вокалист Сергей Чиграков не балует медийной активностью, появляясь в СМИ, да и в плане нового творчества после 90-х годов у коллектива не сказать, что жизнь бьет бурным ключом. Но при этом концерты "Чижа" продолжают привлекать публику, так как многие старые хиты по праву могут считаться народными. Живые выступления благодаря харизме исполнителя и его доброй энергетике походят на уютный квартирник "для своих".

5 февраля, воскресенье

Отель Four Seasons Hotel Moscow отдает дань прекрасной семейной английской традиции – теперь каждое воскресенье с 12.00 до 17.00 в ресторанах Quadrum и Bystro, расположенных на втором этаже, будут проходить воскресные бранчи. Гости могут выбрать один из трех вариантов меню – безалкогольный бранч “Deluxe”, бранч “Premier” с белым, красным и игристыми винами или бранч “Four Seasons“ c шампанским, отборным белым и красным вином и "коктейлем дня". Для маленьких гостей в отеле организуют детский клуб с просторным игровым пространством, развивающими мастер-классами и занимательными играми. Также в клубе будет действовать специальное детское меню.

В Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла можно будет услышать величайший шедевр мировой музыкальной культуры – "Реквием" В.А. Моцарта. Исполнит его Камерный оркестр "Инструментальная капелла" и Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова. Дирижер – Олег Романенко, солисты: Руслана Коваль (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Юрий Ростоцкий (тенор), Феликс Кудрявцев (бас). Композитор так и не завершил свое творение, однако все равно оно стало одним из самых исполняемых классических произведений.

Евгений Маргулис. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В клубе "16 Тонн" выступит "машинист", заслуженный артист России и блюзмен Евгений Маргулис. Не так давно музыканту исполнилось 60 лет, но его концерт по-прежнему исполнены зажигательной рок-н-ролльной энергетикой. Он поет песни о личной свободе, творчестве и духовном поиске, утягивая слушателей в путешествие, состоящее из фантазий, ощущений и мыслеобразов. Всем поклонникам таланта – быть обязательно.

6 февраля, понедельник

На сцену клуба " "16 Тонн" выйдет актриса, певица и звезда российского музыкального театра Валерия Ланская. Ее зрители могут помнить как исполнительницу главных ролей в известных мюзиклах, таких как "Монте-Кристо", "Граф Орлов", "Юнона и Авось", "Анна Каренина" и многих других. Этот вечер украсят специальные гости, звезды музыкального театра Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Александр Маракулин и другие. Зрители смогут услышать лучшие хиты мюзиклов в исполнении звездных актеров в сопровождении живого оркестра.

Балет "Сифильда". Фото: stanmus.ru

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко покажут балет "Сильфида", сюжет которого основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье "Трильби", увидевшей свет в 1822 году. С исторической точки зрения этот балет примечателен еще и тем, что именно в "Сильфиде" балерина Мария Тальони впервые поднялась на пуанты, современный балет без этого приема сложно себе представить. Тогда же буквально скользящая по сцене героиня, исполняемая Тальони, казалась зрителям каким-то сверхъестественным существом, воздушным духом, которому неведом закон притяжения. Что здесь добавить – классика.

7 февраля, вторник

Евгений Жаринов. Фото: кадр youtube.com

В театре "Мост" покажут необычный спектакль "Трилогия тайн: Алхимия". Евгений Жаринов, литератор, историк искусства, профессор, доктор филологических наук и член Союза писателей России расскажет о таком явлении, как алхимия. Возникло оно в эпоху позднего Эллинизма в форме религиозной секты. Позже алхимия легла в основу строительного искусства первых масонов, а в период Возрождения стала воплощением науки того времени. По некоторой имеющейся информации именно алхимики открыли порох, позолоту, свойства ртути. Алхимические тексты приводил в своих работах Исаак Ньютон, о ней позитивно отзывался Менделеев, а Карл Густав Юнг написал несколько принципиальных работ, посвященных алхимии, которые затем легли в основу его учения о психоанализе. Об этом и многом другом интересном зрители смогут узнать, придя в театр.

8 февраля, среда

Спектакль "Преступление и наказание". Фото: teamuz.ru

В Московском театре мюзикла покажут музыкальный спектакль "Преступление и наказание" по знаменитому роману Федора Достоевского. К постановке подошли с большой ответственностью, это чувствуется и в музыке, и в работе актеров, и в декорациях с современными технологиями видеомэппинга. "Это жесткий спектакль о цене жизни и о победительной силе любви. Любви и к Богу, и человека к человеку", – рассказывает художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

9 февраля, четверг

Четверг – традиционный день кинопремьер. На экраны выходит картина "На пятьдесят оттенков темнее" – продолжение фильма, снятого по нашумевшему роману "Пятьдесят оттенков серого". Кристиан Грей будет бороться со своими внутренними демонами, а Анастейша Стил страдать от зависти его бывших женщин.

Еще одна новинка – фильм "Джон Уик 2" с Киану Ривзом в главной роли. Бывший коллега главного героя хочет подмять под себя таинственную гильдию убийц, и Джону Уику ничего не остается, как вернуться "в бизнес" и сразиться опаснейшим киллером.

Очень необычная новинка – это "Лего Фильм: Бэтмен", лента, где герои созданы из известного на весь мир конструктора. Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, готов вновь спасти мрачный город Готэм. И в этот раз супергерою будет помогать Дик Грейсон (Робин), которого Уэйн спонтанно усыновил. Противостоять отважным парням в масках будет сбежавший из психиатрической больницы Джокер и его отвязная подружка Харли Куинн.

Любителей зомби ждет шестая часть фильма "Обитель зла" с Миллой Йовович в главной роли. Как утверждают создатели, данная глава будет заключительной. Суперменка Элис стала последней надеждой человечества, она готова вернуться туда, где все начиналось, в логово корпорации "Амбрелла", чтобы уничтожить врагов. Первая часть серии была хороша, но дальше от фильма к фильму франшиза пошла по планомерной нисходящей траектории. Сумеет ли переломить тенденцию новый фильм?

3 февраля 2017, 10:09

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