Организаторы "Оскара" забыли об умершей звезде "Криминального чтива"

Имя звезды "Криминального чтива", трансгендера Алексис Аркетт, не включили в традиционный ролик The Memorial, представленный на церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Это вызвало негодование ее сестры Патрисии Аркетт.

Как и Алексис, Патрисия Аркетт – одна из самых ярких актрис современного мира кино. В интервью изданию ABC News она рассказала, что потрясена до глубины души подобным поведением организаторов "Оскара". Ролик The Memorial, к слову, в этом году был особенно длинным – 2016-й унес жизни многих талантливых людей. Неужели про Алексис попросту забыли?

В интервью Патрисия призналась, что не считает сестру великой актрисой. И все же сегодня, когда тема непринятия обществом трансгендеров особенно актуальна, поведение организаторов "Оскара" возмутительно. "Да, возможно, Алексис была не так значима для киноиндустрии, но она являлась одним из немногих трансгендеров, открыто работающих в этом бизнесе. Академии стоит многому поучиться", – возмутилась актриса.

До операции по перемене пола Алексис была мужчиной по имени Роберт Аркетт. Именно он сыграл в "Криминальном чтиве", в сериале "Друзья" и целом ряде других проектов.

В последние месяцы жизни актриса вернулась к облику мужчины и попросила называть ее Роберт. Однако на повторную операцию Алексис не решилась. Уже через пару месяцев звезда скончалась от СПИДа, с которым безуспешно боролась более десяти лет.