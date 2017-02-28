Главные сериалы марта

Уже завтра наступает март, а это значит, что нас ждет еще больше захватывающих премьер. В том числе и многосерийных! Что выбрать? Dni.Ru представляют подборку самых ярких сериалов предстоящей весны.

"Железный кулак"

Режиссеры Джон Дал и Фэррен Блэкберн приготовили настоящий сюрприз для поклонников комиксов Marvel. Главный герой Дэниел Рэнд борется с миром криминала, используя сверхъестественную способность, которую он называет не иначе как "железный кулак". Сериал придется по вкусу как любителям фантастических триллеров, так и ценителям "житейских" историй. Ведь в редкие часы отдыха от супергеройства Дэниел – обычный парень.

Премьера: 17 марта

"Творя историю"

Скучаете по Марти Макфлаю и его путешествиям во времени? Самое время насладиться историей о современных странниках. Три друга поналачу относятся к путешествию во времени как к весьма необычному приключению. Они пока не подозревают, что в скором времени безвозвратно поменяют ход и своих жизней, и... всемирной истории.

Премьера: 5 марта

"Вражда"

Тема соперничества Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, кажется, еще долгое время будет вдохновлять и писателей, и режиссеров. Конечно, участие самой Сьюзен Сарандон обеспечило сериалу просто фантастические рейтинги ожидания.

Премьера: 5 марта

"Однажды в сказке", продолжение 6 сезона

Уникальный фэнтезийный сериал "Однажды в сказке" выходит на телеэкраны уже на протяжении шести лет и все же сценаристам удается держать зрителей в напряжении. Премьера шестого сезона состоялась в ноябре прошлого года, но была разбита на два этапа – 11 серию мы увидим лишь 5 марта.

Премьера: 5 марта

"Эпоза за эпохой"

Определенно, тема создания машины времени в этом году как никогда востребована среди всех режиссеров. "Эпоха за эпохой" – история малоизвестного, но перспективного молодого писателя Герберта, которому удается создать агрегат для путешествий во времени.

Премьера: 5 марта

"Двойная сплошная", 2 сезон

Сериал с неподражаемой Евгенией Добровольской в главной роли привлек внимание зрителей еще в прошлом году. Обычно закрытая для обсуждения тема женской полигамии обеспечила телепроекту самые высокие рейтинги. Кажется, старый добрый сюжет таит в себе еще немало сюрпризов. Каких – узнаем из второго сезона.

Премьера: 27 февраля

"По расчету"

Известный сценарист Джонатан Абрахамс поднял "избитую", но как никогда актуальную для современного общества тему. Уверены ли вы, что корысть не управляет всей вашей жизнью? Каков бы ни был ответ – стоит посмотреть "По расчету".

Премьера: 5 марта