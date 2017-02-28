Александр Цекало покорит Голливуд
Александр считает, что все это произойдет примерно через три года, когда экономика страны "устаканится", сообщает портал RT. Продюсер подчеркнул, что бюджета на съемки – больная тема всех последних десяти лет.
"Всё устаканится, и тогда будет совершенно невероятный прорыв наших сериалов"
Также Цекало поделился опытом общения с голливудскими коллегами. По словам продюсера, недавно он побывал в Лос-Анджелесе, где встретился с несколькими режиссерами. Американцы весьма удивились качеству российских сериалов. "В Америке на съемки одного эпизода уходит в среднем 1,5 миллиона долларов, в то время как у нас эта сумма не превышает 350 тысяч рублей", – пояснил Александр.
"Я сказал, что некоторое время назад случился всплеск скандинавских сериалов, потом израильских, а вот теперь грядёт всплеск русских сериалов, и я гоню эту волну", – заявил продюсер. Быть может, Цекало задумал новый успешный телепроект? Пока это остается загадкой.
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