Александр Цекало покорит Голливуд

Известный продюсер, ведущий и сценарист Александр Цекало предсказал всплеск популярности российских сериалов. Он убежден: в скором времени отечественные телепроекты найдут своих зрителей во всем мире.

Александр считает, что все это произойдет примерно через три года, когда экономика страны "устаканится", сообщает портал RT. Продюсер подчеркнул, что бюджета на съемки – больная тема всех последних десяти лет.

"Всё устаканится, и тогда будет совершенно невероятный прорыв наших сериалов"

Также Цекало поделился опытом общения с голливудскими коллегами. По словам продюсера, недавно он побывал в Лос-Анджелесе, где встретился с несколькими режиссерами. Американцы весьма удивились качеству российских сериалов. "В Америке на съемки одного эпизода уходит в среднем 1,5 миллиона долларов, в то время как у нас эта сумма не превышает 350 тысяч рублей", – пояснил Александр.

"Я сказал, что некоторое время назад случился всплеск скандинавских сериалов, потом израильских, а вот теперь грядёт всплеск русских сериалов, и я гоню эту волну", – заявил продюсер. Быть может, Цекало задумал новый успешный телепроект? Пока это остается загадкой.