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Lifestyle

Александр Цекало покорит Голливуд

Александр Цекало. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известный продюсер, ведущий и сценарист Александр Цекало предсказал всплеск популярности российских сериалов. Он убежден: в скором времени отечественные телепроекты найдут своих зрителей во всем мире.
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Александр считает, что все это произойдет примерно через три года, когда экономика страны "устаканится", сообщает портал RT. Продюсер подчеркнул, что бюджета на съемки – больная тема всех последних десяти лет.

"Всё устаканится, и тогда будет совершенно невероятный прорыв наших сериалов"

Александр Цекало. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Hmyrova

Также Цекало поделился опытом общения с голливудскими коллегами. По словам продюсера, недавно он побывал в Лос-Анджелесе, где встретился с несколькими режиссерами. Американцы весьма удивились качеству российских сериалов. "В Америке  на съемки одного эпизода уходит в среднем 1,5 миллиона долларов, в то время как у нас эта сумма не превышает 350 тысяч рублей", – пояснил Александр.

"Я сказал, что некоторое время назад случился всплеск скандинавских сериалов, потом израильских, а вот теперь грядёт всплеск русских сериалов, и я гоню эту волну", – заявил продюсер. Быть может, Цекало задумал новый успешный телепроект? Пока это остается загадкой.

Автор: Андрей Петрунян28 февраля 2017, 13:21

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