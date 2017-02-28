Гении кино: Алексей Балабанов

Почти каждого великого человека в начале его творческого пути пытаются с кем-то сравнить. "Пушкин нашего времени", "Новый Тарковский" – неизбежные штампы современного мира искусства. Однако Алексея Балабанова подобное не коснулось. Его фильмы без лишних сравнений собирали аншлаги во всех кинотеатрах, а лучшие актеры с радостью соглашались сотрудничать, едва прочитав сценарий. В честь минувшего дня рождения легендарного режиссера Dni.Ru предлагают вспомнить все самые яркие моменты его биографии.

Он родился на Урале и в юности почти не задумывался о собственном творчестве. Да, были небольшие литературные зарисовки, но все писалось исключительно "в стол" и не показывалось даже самым близким друзьям. По окончанию переводческого факультета Горьковского педагогического университета юный Балабанов отправляется в армию. Служба в которой в корне изменит его жизнь.

Как он позже лично признается, служба в военно-транспортной авиации произвела на будущего режиссера неизгладимое впечатление. Позднее многое из увиденного найдет отражение в шокирующей киноленте "Груз 200". Балабанов примет участие в военных действиях в Афганистане, а под конец службы попадет в военно-морской флот. С тех самых пор и до конца жизни его самой любимой одеждой станет морская тельняшка.

По возвращению на гражданку Балабанов несколько лет работает на Свердловской киностудии ассистентом режиссера. Коллеги замечают его способности и настоятельно советуют получить второе образование. Алексей этим советам внимает и вскоре отправляется в Москву, где успешно оканчивает режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Над своей первой работой "Раньше было другое время" он начал работать в 26 лет. Компанию ему составил известный уральский рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Конечно, учебная работа юного режиссера, снятая в одном из ресторанов Екатеринбурга, не могла претендовать на большой экран. Но уже тогда всем знатокам стало ясно – у Балабанова большое будущее.

В 1990 году режиссер окончательно покидает родной Урал и перебирается в Санкт-Петербург. Здесь, на студии СТВ, открытой совместно с Сергеем Сельяновым, он и снимет большинство своих легендарных фильмов.

Его картина "Счастливые дни" в 1991 году принимает участие во внеконкурсной программе Каннского фестиваля. Местная публика по достоинству оценила талант 32-летнего режиссера. Пустынный а аллегорический Петербург, а также главный герой, лишенный и памяти, и всякого чувства времени – что может быть интереснее после наскучивших и стандартных сюжетов?

В последующие годы Балабанов выпускает еще несколько фильмов, в числе которых – "Замок" и "Откровения незнакомцу". Кроме того, он выступает в качестве продюсера в съемках биографического фильма, посвященного Сергею Эйзенштейну. Однако все эти годы все мысли мэтра заняты новым проектом – конечно же, "Братом".

Эта работа приносит ему по-настоящему всемирную славу. История Данилы Багрова становится знаковой как для карьеры Балабанова, так и Сергея Бодрова-младшего.

Его творчество нравилось далеко не всем. Умение Балабанова видеть не просто самую суть, а самую что ни на есть изнаночную сторону жизни зачастую шокировала зрителей. "Груз 200" заставлял некоторых зрителей покидать зал в самом разгаре картины и все равно: получил целый ряд положительных оценок ведущих мировых критиков.

В 2012 он выпускает последнюю киноленту. В "Я тоже хочу" можно увидеть и его самого, снявшегося в эпизодической роли. Во всех последующих интервью режиссер намекал: он знает, что ему осталось недолго, и именно поэтому в последнем фильме поднимается вопрос смерти.

Словно по плану, спустя год легендарный режиссер скоропостижно скончался. Нет, не от длительного и тяжелого заболевания, о котором можно было бы знать заранее. А от сердечного приступа.