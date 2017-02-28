Гении кино: Алексей Балабанов

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Оксана Федорова рассказала о пластике
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:39
При пожаре в московском приюте погибли 13 собак
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
19:22
Первое видео с Караченцовым после аварии
18:48
Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
17:57
Названы самые грязные российские регионы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:48
Француз забил самый курьезный гол года (видео)
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Что мешает добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:47
Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
16:24
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:57
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:16
Любовника Чапурина рассекретили
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
13:44
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
13:43
Настасья Самбурская получила по лицу
13:40
Депутата избили в подъезде своего дома
13:35
Пригожин выбрал Донецк для "Евровидения"
13:32
В Москве ждут шторм
13:26
Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
13:16
Значение имени Леонид
13:12
Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу
13:09
У москвича на почте изъяли полтонны икры
13:08
Костромского бизнесмена похитили у банка в Петербурге
13:03
В семье Елены Яковлевой прибавление
12:57
Россиян лишат новых праздников
12:47
В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД
12:40
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
12:34
Беременная Довлатова гнобит Поргину
12:15
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья (видео)
12:13
Интерпол задержал в Москве банкира Цоя
12:10
Ольга Погодина заливает страх алкоголем
12:07
Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве
12:04
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
11:52
Донбасс посадил Киев на голодный паек
11:37
Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!
11:36
Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
11:28
Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе
11:13
Найдена связь лишнего веса с раком
11:01
Ученые создали лекарство для "скорострелов"
11:01
Жена Караченцова выпила перед аварией
10:58
Соседи обстреляли москвича за громкую музыку
10:55
Как менялась Настасья Самбурская
10:50
Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
10:48
Александр Панайотов о разводе и алкоголизме
10:33
В Ксению Новикову швырнули колбасой
10:31
Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:16
Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Lifestyle

Гении кино: Алексей Балабанов

Алексей Балабанов. Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
Почти каждого великого человека в начале его творческого пути пытаются с кем-то сравнить. "Пушкин нашего времени", "Новый Тарковский" – неизбежные штампы современного мира искусства. Однако Алексея Балабанова подобное не коснулось. Его фильмы без лишних сравнений собирали аншлаги во всех кинотеатрах, а лучшие актеры с радостью соглашались сотрудничать, едва прочитав сценарий. В честь минувшего дня рождения легендарного режиссера Dni.Ru предлагают вспомнить все самые яркие моменты его биографии.
прочитано 1772 раза

Он родился на Урале и в юности почти не задумывался о собственном творчестве. Да, были небольшие литературные зарисовки, но все писалось исключительно "в стол" и не показывалось даже самым близким друзьям. По окончанию переводческого факультета Горьковского педагогического университета юный Балабанов отправляется в армию. Служба в которой в корне изменит его жизнь.

Как он позже лично признается, служба в военно-транспортной авиации произвела на будущего режиссера неизгладимое впечатление. Позднее многое из увиденного найдет отражение в шокирующей киноленте "Груз 200". Балабанов примет участие в военных действиях в Афганистане, а под конец службы попадет в военно-морской флот. С тех самых пор и до конца жизни его самой любимой одеждой станет морская тельняшка.

Алексей Балабанов. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Yarovitsyn

По возвращению на гражданку Балабанов несколько лет работает на Свердловской киностудии ассистентом режиссера. Коллеги замечают его способности и настоятельно советуют получить второе образование. Алексей этим советам внимает и вскоре отправляется в Москву, где успешно оканчивает режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Над своей первой работой "Раньше было другое время" он начал работать в 26 лет. Компанию ему составил известный уральский рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Конечно, учебная работа юного режиссера, снятая в одном из ресторанов Екатеринбурга, не могла претендовать на большой экран. Но уже тогда всем знатокам стало ясно – у Балабанова большое будущее.

В 1990 году режиссер окончательно покидает родной Урал и перебирается в Санкт-Петербург. Здесь, на студии СТВ, открытой совместно с Сергеем Сельяновым, он и снимет большинство своих легендарных фильмов.

Его картина "Счастливые дни" в 1991 году принимает участие во внеконкурсной программе Каннского фестиваля. Местная публика по достоинству оценила талант 32-летнего режиссера. Пустынный а аллегорический Петербург, а также главный герой, лишенный и памяти, и всякого чувства времени – что может быть интереснее после наскучивших и  стандартных сюжетов?

В последующие годы Балабанов выпускает еще несколько фильмов, в числе которых – "Замок" и "Откровения незнакомцу". Кроме того, он выступает в качестве продюсера в съемках биографического фильма, посвященного Сергею Эйзенштейну. Однако все эти годы все мысли мэтра заняты новым проектом  – конечно же, "Братом".

Эта работа приносит ему по-настоящему всемирную славу. История Данилы Багрова становится знаковой как для карьеры Балабанова, так и Сергея Бодрова-младшего.

Его творчество нравилось далеко не всем. Умение Балабанова видеть не просто самую суть, а самую что ни на есть изнаночную сторону жизни зачастую шокировала зрителей. "Груз 200" заставлял некоторых зрителей покидать зал в самом разгаре картины и все равно: получил целый ряд положительных оценок ведущих мировых критиков.

В 2012 он выпускает последнюю киноленту. В "Я тоже хочу" можно увидеть и его самого, снявшегося в эпизодической роли. Во всех последующих интервью режиссер намекал: он знает, что ему осталось недолго, и именно поэтому в последнем фильме поднимается вопрос смерти.

Словно по плану, спустя год легендарный режиссер скоропостижно скончался. Нет, не от длительного и тяжелого заболевания, о котором можно было бы знать заранее. А от сердечного приступа.

Автор: Андрей Петрунян28 февраля 2017, 13:20

комментарии

Политика

Порошенко опозорился перед всей Европой
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
Первое видео с Караченцовым после аварии
Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон
Голливудские звезды-однолюбы

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Шоу-бизнес

Ольга Погодина заливает страх алкоголем

Популярная актриса и продюсер дала откровенное интервью
Общество

Март в России будет аномальным

Он станет самым теплым за последние десять лет

Спорт

WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом

Агентство запускает программу для информаторов

Гороскоп

Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Названы самые грязные российские регионы
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru