Ди Каприо назвали виновным в скандале на "Оскаре"

Киноманы обвинили голливудского актера Леонардо Ди Каприо в организации путаницы на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Они считают, что артист таким образом мог отомстить за многолетнее ожидание получения собственной статуэтки.

Незадолго до вручения премии за "Лучший фильм" Леонардо Ди Каприо наградил статуэткой "Оскар" звезду фильма "Ла-Ла Ленд" Эмму Стоун за победу в номинации "Лучшая женская роль". После этого он мог ошибочно положить карточку с названием фильма за кулисами или отдать ее продюсеру, сообщает Daily Mail.

Наградившие команду "Лучшего фильма" актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй могли также по ошибке взять конверт, "подложенный" Ди Каприо. По другой версии, неверную карточку им мог отдать продюсер.

Таким образом артист, получивший свою статуэтку за роль в фильме "Выживший", вероятно, отомстил организаторам церемонии за то, что они долгие годы не вручали ему заслуженную награду. Леонардо Ди Каприо был пятикратно номинирован на "Оскар", однако получил его лишь спустя 22 года после своей первой номинации.

Тем не менее западные журналисты уже раскритиковали версию киноманов. Актриса Эмма Стоун заявила, что после награждения конверт с ее именем все время был у нее в руках.

По другой, более юмористичной, версии, конфуз с карточками устроил исполнитель главной роли в фильме "Ла-Ла Ленд" Райан Гослинг. Именно об этом он мог сообщить на ухо темнокожей туристке. Этим пользователи Сети объясняют чрезмерное удивление женщины от поцелуя актера.

Напомним, актер Уоррен Битти, согласно карточке в конверте, присудил премию "Оскар" команде фильма "Ла-Ла Ленд", хотя и понимал, что оглашает неверное название победителя. Во время благодарственной речи на сцену вышли организаторы церемонии и рассказали об ошибке, заявив, что настоящим "Лучшим фильмом" является "Лунный свет".