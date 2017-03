Гослинг озадачил мир поцелуем с темнокожей туристкой на "Оскаре"

Голливудский актер Райан Гослинг на церемонии вручения кинопремии "Оскар" поцеловал в щеку темнокожую туристку. Пользователи соцсетей удивились поступку артиста и предположили, что он успел прошептать что-то женщине на ухо.

Момент поцелуя стал своего рода мемом в социальных сетях. Многие подписывают под фотографией с церемонии реплики, которые мог прошептать Райан Гослинг.

Часть пользователей предположила, что актер поприветствовал ее каким-то необычным образом. "HAIL HYDRA", – написал журналист Аарон Эдвадрс, намекая на фразу из кинофильма "Первый Мститель: Другая война". "Девушка, на мне нет нижнего белья", – предположил другой пользователь Сети.

Также в интернете считают, что Райан Гослинг мог похвастаться перед ней "спасением джаза". Также много шуток основано на высмеивании других фильмов и актеров, номинированных на "Оскар".

when you’re with ryan gosling but you realize you have 6 essays, 4 projects, and 2 midterm exams this week pic.twitter.com/i0yp129bGn — Mary Kate Greene (@marykategreene) 27 февраля 2017 г.

"Джа-Джа Бинкс – лучший персонаж "Звездных Войн", – сказал актер туристке, считает Death Star PR. "Дензел Вашингтон не победит", – предположил другой пользователь Twitter.

"Can you keep a secret? I believe a hot dog is a sandwich". pic.twitter.com/ht4ayjiPEO — CaptainTouchback (@CaptTouchback) 27 февраля 2017 г.

Также Райан Гослинг попал под прицел юмористов, шутящих на политические темы. В Сети считают, что он мог признаться туристке в голосовании за бизнесмена Дональда Трампа на последних президентских выборах в США.

Напомним, ведущий церемонии Джимми Киммел привел на мероприятие нескольких ничего не подозревающих туристов, собравшихся посетить музей, посвященный нарядам приходивших на "Оскар" звезд. Они смогли пообщаться и сфотографироваться с рядом артистов, в частности – с Райаном Гослингом.