Организаторы "Оскара" "похоронили" живую Чапман

В традиционном ролике In Memoriam, посвященном ушедшим в прошлом году представителям киноиндустрии, оказалась фотография живой и здоровой Ян Чапман, передает Variety. Оказалось, что продюсера просто перепутали с четырехкратной номинанткой на премию "Оскар", дизайнером по костюмам Джаннет Паттерсон, которая скончалась в октябре 2016-го.

Интересно, что имя и должность усопшей были написаны правильно, а вот фотография оказалась не та. Как отмечает издание, увидев свое изображение в списке покойников, Чапман была просто шокирована. К тому же выяснилось, что Паттерсон была близкой подругой австралийки.

"Я была просто опустошена тем фактом, что мой образ был использован вместо моей подруги и соратницы Джаннет Паттерсон. Очень обидно, что эту ошибку не заметили в процессе монтажа. Я жива, прекрасно себя чувствую и продолжаю работать", – заявила расстроенная продюсер.

Напомним, ранее сообщалось о громком скандале, который разгорелся во время вручения награды за лучший фильм. Так, организаторы церемонии по ошибке назвали победителем картину "Ла-Ла Ленд", а затем заявили, что "Оскар" получает лента "Лунный свет".

Позже стало известно, что досадный инцидент произошел из-за путаницы конвертов с именами победителей. Аудитор кинопремии компания Pricewaterhouse Coopers принесла извинения за ошибку.

"Мы приносим искренние извинения "Лунному свету", "Ла-Ла Ленду", Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям "Оскара" за ошибку, сделанную во время объявления премии за лучший фильм", – говорится в заявлении компании.

