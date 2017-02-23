Названа дата прощания с актером Петренко

Церемония прощания с актером Алексеем Петренко, который умер в ночь на 23 февраля, состоится в Доме кино. С таким заявлением выступил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
"Прощаться с Алексеем Васильевичем Петренко будем в понедельник", – цитирует его РИА Новости. Причина смерти артиста не называется.
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