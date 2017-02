Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года

Грядут долгожданные "длинные" выходные, а вместе с этим праздники 23 февраля и Масленица. Развлечений будет много и на любой вкус, поэтому Dni.Ru готовы стать навигатором в море предстоящих культмассовых мероприятий.

23 февраля, четверг

В ЭкспоЦентре на Красной Пресне пространство будет завалено известным детским конструктором. Виной тому выставка "Искусство ЛЕГО", где гости смогут окунуться в захватывающий мир пластмассы и безудержного творчества. Экспозиция займет более 1700 квадратных метров, будет показано более 100 масштабных произведений искусства, среди которых будут известные персонажи кино, герои мультфильмов, знаменитые статуи и портреты звезд. Будет несколько тематических залов: "Мастерская художника", "Мировая культура", "Эмоции и состояния" и другие.

В СК "Олимпийский" состоится знаковое событие для всех любителей отечественного рока: Национальная музыкальная премия "Чартова Дюжина", которой в этом году исполняется 10 лет. На сцену выйдут группы Ленинград, Машина времени, Мельница, Би-2, Калинов мост, Ночные снайперы и многие другие известные артисты. Традиционно будут оглашены имена победителей в различных номинациях, таких, как "Альбом", "Песня", "Солист", "Солистка", "Концерт", "Группа" и так далее.

В Крокус Сити Холле пройдут праздничные концерты группы "Любэ". Коллектив отметит День Защитника Отечества, а также юбилей солиста Николая Расторгуева. Многие песни "Любэ" по праву считаются народными, ведь мелодии их приятны, а смыслы близки и понятны большинству россиян. Поклонники группы готовятся петь любимые хиты вместе с исполнителями прямо в зале. Концерты запланированы на 23 и 24 февраля.

В пространстве бывшей московской электростанции ГЭС-2 до 27 февраля проходит "Геометрия настоящего" — "исследование звука посредством локальных интервенций". Десятки артистов и музыкантов со всего мира превратили историческое сооружение в место смелых экспериментов со звуком. В этом проекте отражена богатая история электронной музыки в России. 23, 24 и 25 февраля с раннего вечера и до поздней ночи состоятся выступления "пионеров звука" со всего мира, среди наиболее значимых: концерт иконы даба Ли "Скрэтч" Перри и сеты легенды детройт-техно Энтони Шакира, британского продюсера Эдриэна Шервуда и финского музыканта Рипатти.

24 февраля, пятница

В Театре Наталии Сац покажут спектакль "Дитя и волшебство". Это лирическая сказка-фантазия на либретто французской писательницы Габриэль Сидони Колетт рассказывает о том, как капризному мальчику решили отомстить обиженные и поломанные им вещи. Морис Равель на основе этого сюжета сочинил замечательную детскую оперу, которая повествует о музыке языком авангарда. Среди действующих лиц Принцесса из разорванной книги, Пастушка с рисунков на обоях, Огонь, Огромное кресло и Кушетка времен Людовика Пятнадцатого и многие другие. Мальчик сбегает от взбунтовавшихся вещей в лес, и заслужить прощение ему удается, лишь совершив добрый поступок. Это волшебная сказка, которая понравится всем, независимо от возраста.

Центр МАРС открыл новую выставку 陽光 Human Engeneering Lab. Это проект, который воплотили в жизнь выпускники лаборатории медиа экспериментов Сuriosity Media Lab, переносит гостей в атмосферу некой нелегальной клиники, где проводятся фантастические опыты и проводится хайтек-лечение. Это 14 интерактивных аудиовизуальных инсталляций, созданных с помощью датчиков, нейроинтерфейса, лазеров, кинекта, проекторов, красок, скульптур и виртуальной реальности. Гости смогут прикоснуться к медицине будущего и поучаствовать в арт-эксперименте: пройти индивидуальную диагностику и лечение с применением передовых научных разработок. Здесь каждый зал – кабинет специалиста будущего, а зритель – пациент высокотехнологичной клиники. Как рассказывают создатели, проект призван рассмотреть альтернативные подходы к развитию технологий в сфере здоровья, поднимает вопросы этики в современной медицине и заставляет задуматься о границе между возможным риском и потенциальной пользе высокотехнологичных решений. Выставка будет работать до 19 марта.

В Yotaspace состоится "Последний московский концерт в истории "Бригады С". Действительно ли он последний-последний, сказать сложно. В любом случае, есть смысл пойти посмотреть на неугомонного Гарика, рядом с которым будет играть другая легенда русского рока – Сергей Галанин. Вечер будет жарким.

В концертном зале “Известия Hall” выступит группа EPICA. Это известная голландская группа, в творчестве которой сочетается тяжелая музыка, ангельский вокал и энергетика обворожительной Симоны Симонс. В мире так называемого "симфонического металла" не так много по-настоящему выдающихся имен, и EPICA – одно из них. Группа представит свой новый альбом "The Holographic Principle" и, конечно же, сыграет свои самые известные хиты прошлых лет.

А в клубе Игоря Бутмана на Таганке с программой киномузыки великих итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота в джазовых обработках выступит один из лучших саксофонистов мира Росарио Джулиани. Его часто сравнивают с великим Джоном Колтрейном, его саксофон звучит на записях звезд мировой величины, а его собственные сольные альбомы с успехом продаются по всему миру. Компанию маэстро составят Марко Валери – один из лучших барабанщиков Европы, а также известные российские музыканты Алексей Подымкин (фортепиано) и Асхат Сайфулин (контрабас).



25 февраля, суббота

Телеканал "Бобер" проведет в Парке им. Горького Масленицу, веселый праздник весны. На мероприятие придут известные ведущие и звезды шоу-бизнеса, которые вместе с гостями будут принимать участие в различных мастер-классах и продемонстрируют свои таланты. Для участников мероприятия, которое продолжится и 26 февраля, приготовлено множество сюрпризов: креативные воркшопы от дизайнеров и ведущих телеканала. Например, желающие смогут создать свой уникальный стильный подсвечник и забрать чтобы украсить потом свою квартиру или дачу. А авторы самых ярких работ получат специальные призы.

Празднование Масленицы пройдет и в других парках. В Измaйлoвcком гостей ждут cкoмopoшный тeaтp, мoлoдeцкиe зaбaвы и игpы, кoнцepт фoлклорных кoллeктивoв. В пapке "Coкoльники" будут выступать артисты, кулинары будут соревноваться в мастерстве, при желании можно будет научиться чему-то новому на мacтep-клaccах. Гуляния также будут проходить в сaду "Эpмитaж", пapке "Kpacнaя Пpecня", Bopoнцoвcком, Лиaнoзoвcком пapках. Праздничные мероприятия запланированы в многочисленных музеях и культурных центрах.

В Крокус Сити Холле группа "Чайф" отыграет традиционную "Зимнюю акустику". Популярные и редкие песни коллектива будут исполнены в акустическом варианте. В этом году концерт будет называться "Гараж бэнд", отсылая к такому явлению, как нечто вроде мужского клуба, где собираются, чтобы поделиться новостями, отвести душу в беседе. Это разговорная сердечная атмосфера, похожая на встречу с давними добрыми друзьями, и ляжет в основу вечера.

В клубе "16 тонн" со специальной программой в честь юбилея Эдмунда Шклярского сыграет свои песни легендарная группа "Пикник". Каждое выступление заслуженных рок-шаманов – это не просто концерт, а настоящая театральная постановка, замешанная на мистических перформансах. Какие сюрпризы приготовлены для юбиляра, можно будет узнать, оказавшись в зрительном зале.

26 февраля, воскресенье

В музее "П.И. Чайковский и Москва" выступит Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры". Музыканты исполнят концертную программу "Русский сувенир", которая включает в себя самые яркие и интересные произведения, написанные для народного оркестра. Слушатели смогут почувствовать всю уникальную музыкальную палитру, так как исполнители используют около двухсот старинных инструментов: духовых – жалеек, брелок, рожков, свирелей, свистулек; ударных – трещоток, барабанок, ложек, рубелей, хлопушек, кокошников и др. Художественный руководитель – народный артист России Владимир Зозуля, дирижер – Олег Тарасов.

В Крокус Сити Холле выступит "олдскулльная" британская группа Smokie. 40 лет назад, в далеком феврале 1977 года, увидела свет песня "Lay Back In The Arms Of Someone", которая покорила Великобританию и европейские чарты. Затем группа выпустила целый ряд хитов: песни "Needles And Pins", "Living Next Door To Alice", "Don't Play Your Rock'n'roll To Me", "I'll Meet You At Midnight", "Something's Been Making Me Blue" широко ротировались радиоэфирах, а переполненные залы подпевали группе хором. Прошло много времени, но поклонники по всему миру по-прежнему стремятся окунуться в незабываемую атмосферу песен Smokie.

В Yotaspace на сцену выйдет группа "Ногу Cвело!". Фронтмен Макс Покровский с соратниками готов в очередной раз зажечь зал, исполнив песни разных лет. А сыграть есть что, ведь история группы берет свой начало аж в конце 1980-х годов. Но, разумеется, не обойдется и без свежих композиций.

27 февраля, понедельник

В МХТ им. А. П. Чехова покажут спектакль "Иллюзии". На первый взгляд может показаться, что это простое описание жизни двух семейных пар, состоящая из четырех монологов. Однако, чем дальше, тем запутаннее становится история, ведь у каждого рассказчика свой уникальные взгляд на каждое произошедшее событие. Сможет ли зритель распутать этот клубок непростых взаимоотношений?

28 февраля, вторник

С 28 февраля по 25 марта жители столицы смогут увидеть тотальную инсталляцию Владислава Ефимова "Детали Москвы" – Музей Москвы и галерея "Триумф" представят 850 фоторабот автора с видами столицы. В рамках своего проекта Владислав Ефимов "играет" с пространством: его снимки, сделанные камерой на уровне пояса, фокусируют внимание на деталях, на первый взгляд непримечательных: заборы, стены домов, строительные леса, вывески. Автор не использует эффекты, чтобы приукрасить действительность, показывая город таким, каким его видят горожане в своей повседневной рутине. При этом его работы, собранные вместе, создают яркий и контрастный образ столицы. В голове зрителя складывается цельная картина сложного и разнообразного города.

1 марта, среда

В клубе "16 ТОНН" пройдет презентация нового альбомы группы КОПЕНGАGЕН под названием "Утопия". Гостей будут ждать новинки и проверенные временем песни. Организаторы рассказывают: "Альбом Утопия – это история простого человека, живущего в заурядных районах бешеного мегаполиса. Почти все песни написаны от первого лица, и представляют собой размышления о будничной посредственности, о расслоении общества, свободе слова и выбора, о личных поражениях и мировых катаклизмах. Эти вопросы беспокоят каждого, кто хочет построить идеальный маленький мир вокруг себя. Так что же это: шаги к счастью или шаги в никуда?".

В Крокус Сити Холле выступит американская группа Postmodern Jukebox, созданная пианистом и аранжировщиком Скоттом Брэдли. Музыканты завоевали известность благодаря YouTube, где они выкладывают, в которых современные хиты превращаются в шлягеры первой половины-середины XX века. Postmodern Jukebox играют песни таких исполнителей, как Rihanna, Radiohead, Lady Gaga, Daft Punk, Britney Spears и многих других. Мелодично, интересно, зажигательно!

2 марта, четверг

На сцене КЦ "Москвич" начинается показ мюзикла "Поймай меня, если сможешь", в основу которого лег известный одноименный голливудский фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Кино в свою очередь было снято по реальной истории жизни Фрэнка Абигнейла младшего, который в 17 лет решил стать пилотом международной авиакомпании и повидать мир. По сюжету постановки, в поисках лучшей жизни юный Фрэнк убегает из дома практически без гроша в кармане, однако у него есть иное богатство: харизма и проницательность. Ловкач делает поддельные чеки на миллионы долларов, выдает себя за пилота авиакомпании, доктора и юриста, обманом завоевывает сердца самых желанных девушек. И все бы хорошо, да только по следам молодого человека уже следует агент ФБР.

В Крокус Сити Холле зрителей ждет трибьют-шоу "Metallica с симфоническим оркестром". Профессиональные классические и рок-музыканты сыграют знаменитые песни легендарной группы Metallica так, что жесткость и тяжесть соединятся с неповторимым симфоническим звучанием. В этот вечер будет воссоздана легендарная концертная пластинка "S&M", записанная с оркестром Сан-Франциско и вышедшая в 1999 году.

В кино выходит блокбастер "Логан", очередная часть о похождения знаменитого героя комиксов Росомахе из команды "Людей Икс". Недалекое будущее. Логан-Росомаха изрядно устал от сражений, они прячется недалеко от границы с Мексикой и ухаживает за больным Профессором Икс. Однако обстоятельства не оставляют другого выхода, как вновь ввязаться в битву со злом.

Другая новинка – мультфильм "Зверопой", где путь к звездной дорожке себе будут прокладывать слониха, баран, хрюшка и другие звери. Кому же улыбнется слава великого певца? Об этом можно будет узнать в кино, и, судя по трейлеру, у создателей получилось весело и забавно.