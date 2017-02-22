Когда выйдет новый сезон "Шерлока"

Сценарист легендарного сериала производства компании BBC рассказал о творческих планах. И кажется, в них не входит работа над новым сезоном "Шерлока".

Судя по интервью изданию The Sun, Марк Гэттис не имеет ни малейшего представления о том, когда начнутся съемки пятого сезона сериала, да и начнутся ли вообще. По словам сценариста, все осложняет график исполнителей главных ролей. Да, в последний год Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман "нарасхват" у всех режиссеров. У актеров попросту нет ни одной свободной минуты.

"Пожалуй, сейчас самое подходящее время для завершения проекта", – заявил Гэттис, заставив заволноваться миллионы поклонников сериала по всему миру. Неужели четвертый сезон "Шерлока" действительно окажется последним?

Возможно, Марк всего лишь высказал собственное мнение. Еще в декабре прошлого года на вопрос о продолжении сериала продюсер Стивен Моффат уверенно заявил, что пятый сезон не заставит себя долго ждать. "У нас в запасе еще очень много интересных историй!" – рассмеялся он.

Первые эпизоды "Шерлока" увидели свет в августе 2010 года. Зрители с интересом восприняли вольную интерпретацию романов Артура Конан Дойля. За считаные дни сериал возглавил всевозможные рейтинги по количеству просмотров каждой серии.

Четвертый же сезон получил немало отрицательных отзывов. Возможно, что именно этот факт заставил создателей задуматься о завершении одного из самых успешных проектов компании BBC.