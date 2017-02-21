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Lifestyle

На что идут мужчины ради внешности

Фото: GLOBAL LOOK press
Еще вчера мужчины, решавшиеся на эпиляцию, считались чуть ли не героями… А инъекции? Какой мужчина в здравом уме и трезвой памяти доверил бы свое драгоценное лицо в руки даже самого опытного косметолога? Но сейчас красота, здоровье и ухоженность ценится и среди сильной половины человечества.
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Мужчины рискнули и доверили себя в руки профессионалов. И, как оказалось, это быстро, эффективно и не больно.

Пока вы думаете, с чего это ваш благоверный настойчиво интересуется контактами вашего косметолога, психологи давно нашли причину интереса мужчин к эстетическим процедурам. "Сейчас даже потенциальные работодатели, партнеры и инвесторы стали оценивать личностные качества мужчины в привязке к его внешнему виду. – объясняет психолог Мария Архангельская. -   О какой воле может идти речь, если он не может привести себя самого в порядок? Безусловно, встанет вопрос, а как собственно он сможет выполнять рабочий функционал…. В любом случае красота и здоровье на сегодняшний день являются синонимом успешности".

Мужчины готовы уделять чуть больше внимания телу, чем лицу.  Собственно и правильно, ведь речь в данном случае о здоровье. Взять хотя бы лишний вес – здесь вам и проблемы с суставами, и с сердцем, и с половой функцией…. Кстати, именно с целью улучшения своей сексуальной жизни мужчины и обращаются к диетологам.

"Действительно, за последние 2-3 года мужчин, которые хотели избавиться от проблем с лишним весом, стало значительно больше. – рассказывает врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) Михаил Гаврилов. – Если раньше таковых было около 5-10 %, то сейчас их число может доходить до 30-40 %. Причем возраст их очень разный. Обращаются за помощью, как молодые мужчины до 25 лет, так достаточно зрелые – старше 65 лет.  Если говорит о масштабе проблемы, то 10-15 % мужчин из всех желающих похудеть следят за своим весом. Для них даже 5-10 лишних килограмм – уже проблема. Они хотят добиться идеальной формы, ищут варианты омоложения. Остальной контингент все же приходит со второй степенью ожирения".

Фото: GLOBAL LOOK press

Кстати, мужчины расстаются с лишними жировыми отложениями очень легко, гораздо быстрее женщин. И как только с лишними килограммами покончено, улучшается и здоровье, и сексуальная жизнь. А если результат похудения не устраивает – ну хочется мужчине избавиться от "ушей" на бедрах или складочки на животе, – это уже к косметологам. Среди всех возможных процедур по телу представителям сильной половины человечества особенно полюбился криолиполиз (разрушение жировых клеток холодом). Это безболезненно и быстро – всего 1-2 процедуры и результат очевиден.

Свое тело мужчины готовы подставить и под инъекции. Например, в случае повышенного потоотделения – гипергидроза. Инъекции ботулотоксины снижают выработку пота, избавляя мужчину от потных ладоней, подмышек и стоп на 6-8 месяцев. Ради такого можно и уколы потерпеть, которые собственно вполне себе комфортны – ощущаются, как легкое пощипывание.

Среди мужчин молодых и прогрессивных набирает обороты лазерная эпиляция. Нежелательные волосы в области подмышек, например, они удаляют пока не слишком охотно, а вот корректировать линию бороды, убирать лишние волосы с шеи и щек, они уже готовы. "Эта процедура актуальна для мужчин, которые испытывают раздражение и воспаления после бритья. – объясняет бьюти-эксперт, управляющий партнер клиники "Премиум Эстетикс" Наталья Григорьева. – Пять-шесть процедур – и о волосах можно забыть навсегда. Дополнительный бонус – лазер снижает активность потовых и сальных желез. Так что ваши рубашки, свитшоты и футболки будут в большей сохранности".

Фото: GLOBAL LOOK press

Здоровые зубы – еще один показатель здоровья и статуса. И если судьба не сделала мужчине такой подарок, он вполне может подкорректировать ситуацию с помощью стоматолога-эстетиста. "Мужчины уже опробовали процедуру отбеливания зубов. – комментирует руководитель популярного онлайн-журнала о стоматологии Startsmile.ru Юлия Клоуда. –  Всегда возможно подобрать  наиболее удобный и подходящий пациенту индивидуально способ отбеливания: кабинетный или домашний, с использованием лазера, ультрафиолета или других катализаторов реакции. Относительно новое для мужчин предложение – установка виниров. Тонкие пластинки позволяют скрыть сколы, трещины в эмали, а также некрасивый цвет зубов, появившийся в результате заядлого курения или болезни, например, флюороза, или приема антибиотиков тетрациклинового ряда в процессе формирования зубов". А есть среди мужчин и те, кто готов уже в сознательном возрасте исправить неправильное положение зубов. С появлением новых технологий, которые позволяют сделать это незаметно для окружающих, это сейчас не проблема.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что касается пластики, то мужчины, по понятным причинам в данном случае очень консервативны. Улучшить что-то в о внешности, еще могут, да и то так, чтобы это было не слишком очевидно окружающим – и серии "просто выспался". 2в нашей клинике пациентов мужчин около 7 %. – рассказывает к. м. н., пластический хирург клики "Основа" Галия Саратовцева. – И самая популярная операция у них – блефаропластика нижних век, а точнее удаление грыж (так называемых "мешков под глазами"). Это несложная операция, выполняется трансконъюнктивально – без каких-либо видимых следов на поверхности кожи. Такая операция дает выраженный результат – с лица уходит усталость, оно выглядит более здоровым. Блефаропластика верхних век популярна у мужчин более старшего возраста. Сложность данной операции в том, как собственно и в целом мужской пластики, – скрыть рубцы после хирургического вмешательства. В этом случае можно предложить эндоскопическую подтяжку лба. Поднимая брови, удается открыть веко и добиться естественного результата". 

21 февраля 2017, 13:42

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