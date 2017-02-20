Народный артист Романов получил тяжелую травму головы

В одну из столичных клиник доставлен народный артист России Борис Романов. Актер упал в обморок и получил черепно-мозговую травму.

Как сообщает Life.ru, артист находится в городской клинической больнице имени Боткина. Во время несчастного случая рядом с Борисом Романовым находился племянник, режиссер Константин Шевцов. Борис Леонидович пришел к нему в гости, где и упал в обморок, поднимаясь с дивана.

По предварительным данным, 74-летний Романов получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные мелкие ранения головы. По какой причине актер потерял сознание – пока не известно.

Романов является одним из ведущих актеров московского театра "Эрмитаж". За свою карьеру он снялся в 46 фильмах и сериалах. Артисту блестяще удавались роли как офицеров, так и отъявленных негодяев.

На протяжении 16 лет Романов служил в Московском театре драмы имени Станиславского, позднее – в Театре драмы и комедии на Таганке. На сцене "Эрмитажа" он играет уже 27 лет.