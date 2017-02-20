Звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер предсказала дату своей смерти

Друг покойной актрисы Кэрри Фишер удивил прессу неожиданным заявлением. По его утверждению, "Принцесса Лея" предсказала дату собственной смерти.

Как рассказал Джеймс Блант изданиюThe Sun, дома у Кэрри хранился небольшой сувенир – картонная фигурка Принцессы Леи. "На ее лбу Кэрри написала собственную дату рождения и... смерти", – заявил музыкант. Однако Джеймс не смог с точностью сказать, какая дата была написана на фигурке.

"Когда я ее увидел, то был шокирован. Я подумал, что это будет совсем скоро", – признался друг легендарной артистки. По его словам, предположение Фишер практически с точностью совпало с реальной датой ее гибели.

42-летний Джеймс Блант подружился с актрисой еще 13 лет назад. СМИ активно приписывали ему и Кэрри роман, но многочисленные слухи так и не подтвердились.

23 декабря прошлого года у актрисы произошла остановка сердца прямо на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту "Лондон – Лос-Анджелес". Оказавшийся на борту врач оказал актрисе первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию.

Из аэропорта Фишер срочно была доставлена в реанимацию медицинского центра Калифорнийского университета. За жизнь "Принцессы Леи" боролись четыре дня, но, увы, безуспешно. 27 декабря Кэрри скончалась.

Она впервые исполнила роль Принцессы Леи еще в 1977 году, но популярность персонажа и не думает сходить на нет. 60-летняя актриса и сценарист успела поработать в ряде не менее успешных проектов, но зрители ее запомнили исключительно в образе Леи Органы.

Буквально на следующий день после смерти Кэрри умерла и ее мать – известная актриса Дэбби Рейнольдс. Во время подготовки к похоронам дочери голливудской звезде стало плохо. Ее срочно госпитализировали, но не успели спасти – звезда "Поющих под дождем" скончалась от инсульта.



