Звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер предсказала дату своей смерти
Как рассказал Джеймс Блант изданиюThe Sun, дома у Кэрри хранился небольшой сувенир – картонная фигурка Принцессы Леи. "На ее лбу Кэрри написала собственную дату рождения и... смерти", – заявил музыкант. Однако Джеймс не смог с точностью сказать, какая дата была написана на фигурке.
"Когда я ее увидел, то был шокирован. Я подумал, что это будет совсем скоро", – признался друг легендарной артистки. По его словам, предположение Фишер практически с точностью совпало с реальной датой ее гибели.
42-летний Джеймс Блант подружился с актрисой еще 13 лет назад. СМИ активно приписывали ему и Кэрри роман, но многочисленные слухи так и не подтвердились.
23 декабря прошлого года у актрисы произошла остановка сердца прямо на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту "Лондон – Лос-Анджелес". Оказавшийся на борту врач оказал актрисе первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию.
Из аэропорта Фишер срочно была доставлена в реанимацию медицинского центра Калифорнийского университета. За жизнь "Принцессы Леи" боролись четыре дня, но, увы, безуспешно. 27 декабря Кэрри скончалась.
Она впервые исполнила роль Принцессы Леи еще в 1977 году, но популярность персонажа и не думает сходить на нет. 60-летняя актриса и сценарист успела поработать в ряде не менее успешных проектов, но зрители ее запомнили исключительно в образе Леи Органы.
Буквально на следующий день после смерти Кэрри умерла и ее мать – известная актриса Дэбби Рейнольдс. Во время подготовки к похоронам дочери голливудской звезде стало плохо. Ее срочно госпитализировали, но не успели спасти – звезда "Поющих под дождем" скончалась от инсульта.
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