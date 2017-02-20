Звезда фильма "Девушка без адреса" умерла после тяжелой болезни

Легендарная актриса Светлана Карпинская скончалась в Санкт-Петербурге. Исполнительнице главной роли в фильме "Девушка без адреса" было 79 лет.

Народная артистка России последние несколько лет боролась с тяжелым заболеванием. Год назад состояние Карпинской ухудшилось, в связи с чем она практически перестала появляться на сцене. Большую часть жизни актриса отдала Санкт-Петербургскому академическому театру комедии имени Акимова, где служила с 1963 года.

На роль Кати Ивановой в картине Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" она была утверждена практически моментально. Выпускница филологического факультета Ленинградского государственного университета покорила режиссера при первой же встрече. По итогам 1958 года картину посмотрели более 36 миллионов зрителей, обеспечив творению Рязанова неоспоримое лидерство в кинопрокате.

Сразу по окончании съемок Карпинская была принята на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. За свою карьеру актриса сыграла более чем в 20 фильмах и получила главные роли в 15 спектаклях.

Руководитель Театра комедии имени Акимова подтвердила информацию о смерти артистки, сообщает ТАСС. Дата и место прощания будут известны позже.