Главные тренды весны – 2017
Актриса Татьяна Абраменко следит за модными тенденциями и готова поделиться самой актуальной информацией с читателями Dni.Ru.
Этой весной в моде женственность и воздушность. Дизайнеры предлагают небывалое количество разнообразных по фасону и материалу платьев, так что любая девушка обязательно подберет для себя что-то особенное. В тренде цветочный принт, простой орнамент, двухцветная клетка. Если говорить о длине, то она также варьируется от мини до макси. При этом стилисты настоятельно рекомендуют оголять что-нибудь одно – зону декольте, плечи или ноги. Общая тенденция провозглашает возвращение в 80-е, так что в новом сезоне в моде:
Если говорить о цветовой гамме, то в новом сезоне наиболее актуальны белый, черный, красный, оранжевый, синий, розовый, сочетание розовый + фиолетовый/лиловый/сиреневый. Не сдает позиций цветочный принт, причем совершенно разного размера: от малюсеньких цветочков до огромных бутонов, а также леопард, горошек, морской стиль и заметные (иногда провокационные) надписи.
Топ-7 ультрамодных вещей этой весны:
В тренде легкость и воздушность: много шелка, шифона, хлопка, полупрозрачности и невесомости. Стоит присмотреться к женственным платьям в пол в актуальном этой весной романтичном стиле. Они будут смотреться невероятно изысканно и подойдут для самых различных поводов – для вечеринки, свидания, прогулки. А если дополнить наряд лодочками телесного цвета, то в таком образе вам точно не будет равных ни на одном светском рауте.
Особое внимание заслуживает в этом году так называемый бельевой стиль, который в буквальном смысле слова взорвал мировые подиумы. Кажется, дизайнеры предложили нам носить то, в чем мы могли бы с удовольствием щеголять в своей спальне – все эти сорочки, пижамы, шелковые брючки и декорированные кружевом кроп-топы смотрятся потрясающе красиво и необычно для выхода в свет. При этом вся одежда этого стиля невероятно удобна и соблазнительна – настоящая находка для свидания или похода в ресторан теплым летним вечером.
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