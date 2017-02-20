Главные тренды весны – 2017

Весна – время, когда вместе с природой нам хочется обновления. Это значит, пора задуматься, какими модными новинками себя побаловать, что выбрать из великого разнообразия представленных в магазинах вещей.

Актриса Татьяна Абраменко следит за модными тенденциями и готова поделиться самой актуальной информацией с читателями Dni.Ru.

Этой весной в моде женственность и воздушность. Дизайнеры предлагают небывалое количество разнообразных по фасону и материалу платьев, так что любая девушка обязательно подберет для себя что-то особенное. В тренде цветочный принт, простой орнамент, двухцветная клетка. Если говорить о длине, то она также варьируется от мини до макси. При этом стилисты настоятельно рекомендуют оголять что-нибудь одно – зону декольте, плечи или ноги. Общая тенденция провозглашает возвращение в 80-е, так что в новом сезоне в моде:

асимметрия;

оборки на подолах, рукавах, горловинах;

перья;

плиссе;

прозрачные ткани;

удлиненные рукава, закрывающие кисти рук;

рукава-воланы, рукава-буф.

Если говорить о цветовой гамме, то в новом сезоне наиболее актуальны белый, черный, красный, оранжевый, синий, розовый, сочетание розовый + фиолетовый/лиловый/сиреневый. Не сдает позиций цветочный принт, причем совершенно разного размера: от малюсеньких цветочков до огромных бутонов, а также леопард, горошек, морской стиль и заметные (иногда провокационные) надписи.

Публикация от Татьяна Абраменко (@tanyabramenko) Июн 27 2016 в 3:17 PDT

Топ-7 ультрамодных вещей этой весны:

многослойные платья – женственные и красивые, с оборками и открытыми плечами;

брючные костюмы – от классики до менее строгих вариантов с принтами в виде широкой полоски, горошка, клетки;

плащи классические, асимметричные, декорированные;

ультракороткие шорты в сочетании с джемперами, свитшотами, жакетами;

бермуды;

брюки-бананы – широкие сверху, с карманами, и зауженные книзу, длина 7/8;

укороченные широкие брюки.

В тренде легкость и воздушность: много шелка, шифона, хлопка, полупрозрачности и невесомости. Стоит присмотреться к женственным платьям в пол в актуальном этой весной романтичном стиле. Они будут смотреться невероятно изысканно и подойдут для самых различных поводов – для вечеринки, свидания, прогулки. А если дополнить наряд лодочками телесного цвета, то в таком образе вам точно не будет равных ни на одном светском рауте.

Публикация от Татьяна Абраменко (@tanyabramenko) Авг 4 2016 в 3:23 PDT

Особое внимание заслуживает в этом году так называемый бельевой стиль, который в буквальном смысле слова взорвал мировые подиумы. Кажется, дизайнеры предложили нам носить то, в чем мы могли бы с удовольствием щеголять в своей спальне – все эти сорочки, пижамы, шелковые брючки и декорированные кружевом кроп-топы смотрятся потрясающе красиво и необычно для выхода в свет. При этом вся одежда этого стиля невероятно удобна и соблазнительна – настоящая находка для свидания или похода в ресторан теплым летним вечером.