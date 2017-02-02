Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Автор легендарной саги о приключениях Гарри Поттера отреагировала на угрозы своих "поклонников"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Контрабандист из США отправляется в далекий сибирский городок, чтобы продать алмазы русскому бизнесмену Петру. Сделка срывается, но в жизни героя Киану, кажется, наступают серьезные перемены: он влюбился в девушку Катю.
Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки новой картины начнутся в ближайшие месяцы. Сценарий "Сибири" уже готов, утверждены актеры на главные роли, на киностудии Summer Storm Entertainment полным ходом идет подготовка к работе.
Мэттью Росс известен в Голливуде как талантливый режиссер, сценарист и актер. Он прославился всего год назад, сразу после выхода драматического триллера "Фрэнк и Лола". По прогнозам кинокритиков, результат коллективной работы Росса и сценариста Скотта Смита по-настоящему впечатлит публику.
Тем временем с участием Киану Ривза вышел сиквел легендарного фильма "Джон Уик". В 2014 году боевик о бывшем наемном убийце долгое время возглавлял рейтинг мирового проката. Премьера второй части запланирована на 9 февраля этого года.
Врачи в реанимации борются за жизнь политика
Рэпер прокомментировал слухи о связи с солисткой A'Studio
Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина