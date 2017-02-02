Киану Ривза ждет "роман" с русской

Режиссер Мэттью Росс снимает романтический триллер "Сибирь" с Киану Ривзом в главной роли. Один из самых ярких голливудских красавцев сыграет торговца алмазами.

Контрабандист из США отправляется в далекий сибирский городок, чтобы продать алмазы русскому бизнесмену Петру. Сделка срывается, но в жизни героя Киану, кажется, наступают серьезные перемены: он влюбился в девушку Катю.

Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки новой картины начнутся в ближайшие месяцы. Сценарий "Сибири" уже готов, утверждены актеры на главные роли, на киностудии Summer Storm Entertainment полным ходом идет подготовка к работе.

Мэттью Росс известен в Голливуде как талантливый режиссер, сценарист и актер. Он прославился всего год назад, сразу после выхода драматического триллера "Фрэнк и Лола". По прогнозам кинокритиков, результат коллективной работы Росса и сценариста Скотта Смита по-настоящему впечатлит публику.

Тем временем с участием Киану Ривза вышел сиквел легендарного фильма "Джон Уик". В 2014 году боевик о бывшем наемном убийце долгое время возглавлял рейтинг мирового проката. Премьера второй части запланирована на 9 февраля этого года.