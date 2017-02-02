Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Актер сыграет главную роль в романтическом триллере "Сибирь"
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
"Осторожно, дым может быть ядовит! Впрочем, я все равно получу гонорары за эти книги!" – рассмеялась писательница. Все началось после ее заявлений, направленных против новоизбранного президента США. Роулинг никогда не скрывала своей политической позиции и частенько позволяет себе "подшутить" над Трампом.
Еще в ноябре Джоан высказалась в поддержку одной из своих подписчиц. Девушка призналась, что не на шутку опасается победы республиканца. "Не бойся, ты не одна" – написала Роулинг в твиттере.
Дальше – больше. В декабре писательница одной из первых раскритиковала антиисламскую политику Дональда Трампа, сравнив его с одним из главных персонажей романов о Гарри Поттере – Волан -де-Мортом.
На самом деле Джоан всего лишь написала в социальных сетях "Как ужасно. Волан-де-Морт далеко не так отвратителен", чем подняла настоящую волну среди противников Трампа: многие стали сравнивать политика с безносым злодеем и его ненавистью к так называемым грязнокровкам (людям, не обладающими магическими способностями – Прим. Ред).
Незадолго до инаугурации Трампа Роулинг вновь продемонстрировала свое остроумие, обозвав будущего президента "нарциссом, страдающим амнезией". Таким образом литератор посмеялась над заявлением Дональда о том, что ранее ни у одного президента США не было инаугурационного концерта в Мемориале Линкольна.
Не все поклонники писательницы поддерживают ее политическую позицию. Так, некоторые активисты призвали сжечь не только все книги о Гарри Поттере, но и любые сувениры, украшенные атрибутикой "Гарри Поттер". Некоторые даже провели несколько акций. Правда, очередь из желающих развести костер из книг Роулинг так и не выстроилась.
Врачи в реанимации борются за жизнь политика
Рэпер прокомментировал слухи о связи с солисткой A'Studio
Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина