Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"

Автор легендарной саги о приключениях Гарри Поттера отреагировала на многочисленные угрозы со стороны поклонников. Вернее – бывших поклонников.

"Осторожно, дым может быть ядовит! Впрочем, я все равно получу гонорары за эти книги!" – рассмеялась писательница. Все началось после ее заявлений, направленных против новоизбранного президента США. Роулинг никогда не скрывала своей политической позиции и частенько позволяет себе "подшутить" над Трампом.

Еще в ноябре Джоан высказалась в поддержку одной из своих подписчиц. Девушка призналась, что не на шутку опасается победы республиканца. "Не бойся, ты не одна" – написала Роулинг в твиттере.

Дальше – больше. В декабре писательница одной из первых раскритиковала антиисламскую политику Дональда Трампа, сравнив его с одним из главных персонажей романов о Гарри Поттере – Волан -де-Мортом.

На самом деле Джоан всего лишь написала в социальных сетях "Как ужасно. Волан-де-Морт далеко не так отвратителен", чем подняла настоящую волну среди противников Трампа: многие стали сравнивать политика с безносым злодеем и его ненавистью к так называемым грязнокровкам (людям, не обладающими магическими способностями – Прим. Ред).

Незадолго до инаугурации Трампа Роулинг вновь продемонстрировала свое остроумие, обозвав будущего президента "нарциссом, страдающим амнезией". Таким образом литератор посмеялась над заявлением Дональда о том, что ранее ни у одного президента США не было инаугурационного концерта в Мемориале Линкольна.

Не все поклонники писательницы поддерживают ее политическую позицию. Так, некоторые активисты призвали сжечь не только все книги о Гарри Поттере, но и любые сувениры, украшенные атрибутикой "Гарри Поттер". Некоторые даже провели несколько акций. Правда, очередь из желающих развести костер из книг Роулинг так и не выстроилась.