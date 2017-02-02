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Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
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Lifestyle

Последние часы жизни жены Зельдина

Владимир Зельдин с женой. Фото: GLOBAL LOOK press
28 января скончалась супруга покойного Владимира Зельдина Иветта Капралова. Актриса не смогла справиться с невосполнимой утратой и сумела продержаться без мужа всего лишь три месяца.
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Иветту Евгеньевну кремировали, а урну с прахом похоронили в могиле Владимира Зельдина. Об этом решении ранее рассказал брат покойной. Как оказалось, предчувствуя свой скорый уход, Капралова дала особые указания по поводу организации собственных похорон. Родные исполнили ее волю.

Домработница Зельдиных Мария Матросова рассказала сайту "Комсомольская правда", что по Иветте Евгеньевне все последнее время было видно: она никак не может отойти от потери супруга. "Он снится мне, он зовет меня", – не раз признавалась вдова Владимира Михайловича.

Иветта Капралова. Фото: GLOBAL LOOK press

Как рассказала Мария Матросова, Капралова почувствовала себя особенно плохо на 40-й день после смерти Владимира Михайловича. "Маша, силы покидают меня", – сказала она тогда. "Ты представляешь, я открыла глаза, а он в кресле", – шокировала она помощницу по хозяйству уже в январе, незадолго до своей кончины.

Она вышла замуж за 47-летнего Зельдина в 28 лет. Для красавицы Капраловой это был уже второй брак, Владимир Михайлович же считался в актерских кругах неисправимым ловеласом. И все же никакие прогнозы окружающих не сбылись. Они прожили душа в душу  более 50 лет. Иветта Евгеньевна была правой рукой и ангелом-хранителем Зельдина, все свободное и зачастую рабочее время они проводили вместе.

"Буквально за день до ее смерти мы вызвали скорую", – призналась Матросова. К несчастью, Иветта Евгеньевна от госпитализации категорически отказалась. Она все чаще повторяла, что Владимир Михайлович  ждет ее и снится ей и практически не вставала с постели.  

Она умерла в своем доме, в окружении близких. Похороны состоялись 1 февраля. Прах Капраловой погребен в могилу Владимира Зельдина на Новодевичьем кладбище.

Автор: Андрей Петрунян2 февраля 2017, 12:03
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Лучшие роли Владимира Зельдина

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