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Как изменились звезды сериала "Клон"

Кадр из сериала "Клон"
Премьера первого бразильского сериала, в котором добрая половина действующих лиц – верующие мусульмане, состоялась в сентябре 2001 года. Всего через пару недель после страшного теракта в Нью-Йорке, когда отношение к мусульманской диаспоре во всем мире ухудшилось как никогда. И все же продюсеры рискнули не зря. "Клон" крайне быстро стал популярен, на долгие месяцы захватив внимание зрителей. Сериал повествует не только о негуманном поступке тщеславного ученого, но и о проблеме наркозависимости. Но в первую очередь – о любви.
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Красавица Джованна Антонелли, выступившая в роли непокорной и своенравной Жади, на съемочной площадке встретила истинную любовь. Бразильянка так добросовестно "играла" страсть по отношению к Лукасу (Мурилу Бенисиу), что вскоре после окончания съемок пара объявила о своих отношениях прямо в эфире одного из бразильских ток-шоу. Через три года у актеров родился сын, но это не помогло пылкой влюбленности перерасти в крепкие отношения: вскоре Джованна и Мурилу расстались.

Джованна Антонелли (Жади). Фото: Дни.Ру

Перед 30-летним Мурилу Бенисиу режисссеры поставили непростую задачу: исполнить роли сразу трех персонажей. Актер не только успешно справился с созданием образов совершенно разных по характеру близнецов, но и прекрасно вжился в роль юного бунтаря Лео.

Мурилу Бенисиу. Фото: Дни.Ру

Многие зрительницы гадали: зачем главной героине нужен неопределившийся в жизни Лукас, если рядом с ней – настоящий "идеальный" мужчина. В роли Саида выступил неподражаемый Далтон Виг, от харизмы и обаяния которого и сегодня сходят с ума миллионы поклонниц.

Далтон Виг. Фото: Дни.Ру

Дебора Фалабелла снялась в сериале будучи совсем юной, но критики и сегодня дают положительные оценки ее работе. Актрисе удалось очень реалистично передать все переживания и эмоции "девочки из хорошей семьи", которую затянула наркозависимость. Спустя почти 10 лет актриса стала встречаться с Мурилу Бенисиу, исполнивший в "Клоне" роль отца ее героини. На сегодняшний день влюбленные живут в гражданском браке и, по слухам, подумывают о свадьбе.

Дебора Фалабелла. Фото: Дни.Ру

В отличие от своих поклонников, Даниэла Эскобар считает своей самой яркой работой роль Бэллы в сериале "Бразильская акварель", но никак не роль в "Клоне". Быть может, обиженная на жизнь и  на всех окружающих Маиза не очень-то симпатична актрисе?

Даниэла Эскобар. Фото: Дни.Ру

На 65-летней Верой Фишер время, как видим, не властно. Когда-то она начинала карьеру в качестве фотомодели, но очень быстро стала получать приглашения на роли в телепроектах. После рождения сына в 1988 году Вера окончательно завязала с модельным бизнесом. Впоследствии в ее биографии было многое: и наркозависимость, и проблемы с полицией, и даже лишение родительских прав. К счастью, талантливая актриса преодолела все трудности. На сегодняшний день Фишер регулярно появляется на бразильских телеэкранах, на ее счету более 15 главных ролей.Вера Фишер. Фото: Дни.Ру

Основная задача Летисии Сабателлы  заключалась в том, чтобы показать зрителю настоящую мусульманку – молодую женщину, не лишенную собственных страхов, но способную всегда найти компромисс при решении семейных споров. Актрисе удалось вжиться в образ, но сюжет не раз удивил телезрителей неожиданными поступками скромной Латифы.

Летисия Сабателла. Фото: Дни.Ру

Для 20-летней Жулианы Паэс роль красавицы Карлы не стала дебютной – к тому времени актриса уже прославилась своей ролью в телепроекте "Семейные узы". Спустя пару лет после выхода "Клона" на телеэкраны Жулиану пригласили на главную роль в сериал "Знаменитость".

Жулиана Паэс. Фото: Дни.Ру

Режиналду Фария  известен в Бразилии как человек, который и правда талантлив во всем. Более 50 ролей в кино, семь режиссерских работ, десять оригинальных сценариев и пять культовых фильмов, в которых он выступил в качестве продюсера – все это заслуги Режиналду. Кроме того, артист всерьез увлекается музыкой и даже написал саундтреки для двух своих фильмов.

Режиналдо Фария. Фото: Дни.Ру

Адриана Леса исполнила роль настоящей матери. Сначала ее героиня с нетерпением ждет появления на свет первенца, спустя 20 лет – проходит все круги ада в попытках смириться с ужасной правдой. Ведь ее ребенок – всего лишь результат научного эксперимента.  

Адриана Лесса. Фото: Дни.Ру

Прирожденный коммунист и атеист Стенио Гарсия так вжился в роль благочестивого мусульманина дяди Али, что после съемок еще долго "приходил в себя". Актеру недавно исполнилось 83 года, но он по-прежнему с интересом рассматривает новые предложения, продолжая участвовать в съемках.

Стенио Гарсия. Фото: Дни.Ру

Возлюбленную дяди Али, которая найдет свое счастье лишь в заключительных сериях, сыграла 60-летняя Жандира Мартини.  За свою карьеру она снялась в десятках фильмах и сериалах, но именно в образе мудрой Зурайде по-настоящему всех покорила.

Жандира Мартини. Фото: Дни.Ру

Узнаете красавца Шанди? Кажется, Марселлу Новаес со временем становится только обаятельнее. Сегодня он не только продолжает сниматься в фильмах, но и является одним из участников собственной музыкальной группы – Os Impossíveis.

Марселлу Новаес. Фото: Дни.Ру

Неуза Боржес стала известна в России задолго до выхода на экраны "Клона". Роли в легендарных сериалах "Рабыня Изаура", "Непокорная" и "Роковое наследство" еще в 90-ых прославили ее на весь мир.

Неуза Боржес. Фото: Дни.Ру

Карла Диаз попала в сериал в возрасте девяти лет, сыграв роль дочки главной героини. Не правда ли, сегодня ее трудно узнать? 26-летняя Карла регулярно появляется на сценах ведущих бразильских театров, снимается в кино, а также является одной из самых высокооплачиваемых современных моделей.

Карла Диаз. Фото: Дни.Ру

Антонио Каллони, больше известный нам как Мохамед из "Клона" – не только талантливый актер, но и писатель. На его счету семь успешно изданных книг, среди которых есть даже сборник стихов.

Антонио Каллони. Фото: Дни.Ру

Жука де Оливейра выступил в роли одного из ключевых персонажей. Именно доктор Албиери клонировал Лукаса и, скрыв от всех правду, выдал его за настоящего сына несчастной Деузы. Гуманно ли это – создать клон человека? Над этим вопросом бьется не одно поколение ведущих ученых. 

Жука де Оливейра. Фото: Дни.Ру

Элиане Жиардини  с детства мечтала стать актрисой и сыграла первые роли еще будучи подростком. Роль неугомонной Назиры, ненавидящей весь окружающий мир из-за собственных неурядиц в жизни, сделала Элиану еще популярнее. 

Элиане Жиардини . Фото: Дни.Ру

Стефани Бриту, когда-то выступившая в роли дочери-подростка Мохамеда и Латифы, не так уж и изменилась. Девушка успешно продолжила актерскую карьеру и стала одной из самых востребованных артисток Бразилии.

Стефани Бриту. Фото: Дни.Ру

Автор: Андрей Петрунян2 февраля 2017, 21:43

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